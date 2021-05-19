سيــارات

ترخيص 430 سيارة «أوبل» بوحدات المرور خلال أبريل الماضي (جراف)

تتصدرها «جراند لاند» بواقع 188 مركبة
أحمد عوض 5:30 م, الأربعاء, 19 مايو 21 5:30 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «أوبل» في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من «أوبل» نحو 430 مركبة بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ حيث تصدر طراز «جراند لاند» قوام تراخيص سيارات العلامة الألمانية بإجمالي 188 وحدة.

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وجاءت «استرا» في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسجيل ترخيص 132 مركبة، تبعتها «كروس لاند» في المركز الثالث بنحو 108 سيارات.

وظهرت «انسيجينا» في المرتبة الرابعة بقوائم تراخيص سيارا ت «أوبل» بوحدات المرور، مسجلة نحو سيارتين فقط، خلال الشهر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة فى مصر بلغ نحو 20 ألفًا و552 وحدة خلال تلك الفترة.

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يذكر أن العلامة الألمانية «اوبل» تمركزت في المرتبة السادسة عشر بقائمة الماركات التجارية المرخصة في قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «أوبل» المرخصة بوحدات المرور خلال أبريل 2021:

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بقلم أحمد عوض

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