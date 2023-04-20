ترخيص 4 سيارات كهربائية من «تسلا» بوحدات المرور خلال مارس الماضى

ظهرت «تسلا» بقوائم تراخيص السيارات الكهربائية المرخصة في مصر خلال شهر مارس الماضى، مسجلة نحو 4 مركبات من طرازي «Y، وتسلا 3» بوحدات المرور.

وبحسب التقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب الكهربائية المرخصة نحو 152مركبة خلال الشهر الماضى.

وتعتبر «تسلا» من أكثر ماركات المركبات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مارس الماضى مسجلة نحو 120 وحدة.

فى سياق متصل، قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت استيراد كميات من الطرازات الكهربائية ومن بينها “تسلا” من الخارج، موضحا أن بعض المستوردين والمواطنين قاموا بجلب طرازاتهم والإفراج الجمركي عنها بنظام “الأفراد” خاصة مع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.

وتوقع أن تزداد أعداد السيارات الكهربائية المستوردة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع قيام بعض الوكلاء المحليين بالتوسع فى جلب الطرازات صديقة البيئة مع الإعلان عن تقديم خدمات الضمان وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.

ويذكر أن مجموعة «أبو غالي موتورز» وشركة «مصر حلوان» تعتبران من أولى وكلاء السيارات الذين قاموا بطرح الطرازات الكهربائية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالى.

كانت شركة «أبو غالى موتورز» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «جيلي» أعلنت عن طرح طرازاتها الكهربائية «جيومترى سي» المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» عبر فئتين بأسعار تتراوح من 37 إلى 39 ألف دولار.

كما طرحت شركة «مصر حلوان» أولى السيارات الكهربائية من «دونج فينج أيولوس E70 PRO».