ترخيص 250 سيارة موديل 2024 بوحدات المرور خلال يوليو الماضي

بلغ إجمالي عدد السيارات موديل 2024 المرخصة بوحدات المرور نحو 250 مركبة خلال يوليو الماضي.
وتصدرت «هيونداي أكسنت» قائمة طرازات 2024 الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 60 سيارة، أعقبتها «صني» فى المركز الثاني بواقع 36 مركبة.
وحلت «نيسان سنترا» في المرتبة الثالثة بإجمالي ترخيص 28 سيارة، تلتها «هيونداي إلنترا CN7» رابعًا بواقع 21 مركبة.
وتمركزت «تويوتا فورتشنر» في المرتبة الخامسة بترخيص 19 سيارة، أعقبتها «بي واي دي F3» بنحو 18 سيارة.
ويوضح الجدول التالي، ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا لموديلات 2024 بوحدات المرور:
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|هيونداي أكسنت
|60
|نيسان صني
|36
|نيسان سنترا
|28
|هيونداي إلنترا HD
|25
|هيونداي أكسنت RB
|23
|هيونداي إلنترا CN7
|21
|تويوتا فورتشنر
|19
|بي واي دي f3
|18
|شيفروليه n300
|10
|شيري تيجو 3
|3
|بيجو 5008
|2
|سوزوكي فان
|2
|أخرى
|3