ترخيص 250 سيارة موديل 2024 بوحدات المرور خلال يوليو الماضي

تتصدرها «هيونداي أكسنت» بواقع 60 مركبة

ترخيص 250 سيارة موديل 2024 بوحدات المرور خلال يوليو الماضي
أحمد عوض

أحمد عوض

8:25 ص, الأحد, 20 أغسطس 23

بلغ إجمالي عدد السيارات موديل 2024 المرخصة بوحدات المرور نحو 250 مركبة خلال يوليو الماضي.

وتصدرت «هيونداي أكسنت» قائمة طرازات 2024 الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 60 سيارة، أعقبتها «صني» فى المركز الثاني بواقع 36 مركبة.

وحلت «نيسان سنترا» في المرتبة الثالثة بإجمالي ترخيص 28 سيارة، تلتها «هيونداي إلنترا CN7» رابعًا بواقع 21 مركبة.

وتمركزت «تويوتا فورتشنر» في المرتبة الخامسة بترخيص 19 سيارة، أعقبتها «بي واي دي F3» بنحو 18 سيارة.

ويوضح الجدول التالي، ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا لموديلات 2024 بوحدات المرور:

الطرازعدد السيارات المرخصة
هيونداي أكسنت60
نيسان صني36
نيسان سنترا28
هيونداي إلنترا HD25
هيونداي أكسنت RB23
هيونداي إلنترا CN721
تويوتا فورتشنر19
بي واي دي f318
شيفروليه n30010
شيري تيجو 33
بيجو 50082
سوزوكي فان2
أخرى3
أحمد عوض

أحمد عوض

8:25 ص, الأحد, 20 أغسطس 23