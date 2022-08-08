ترخيص 24.7 ألف مركبة بوحدات المرور خلال يوليو (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة فى مصر نحو 24 ألفًا و777 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت العلامة الأمريكية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها “الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات”، بعدما تمكنت من تسجيل 2471 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحلت «نيسان» فى المرتبة الثانية، بإجمالى نحو 1817 سيارة، تلتها «شيري» في المركز الثالث بواقع 1566 وحدة.

وحصدت «إم جي» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 802 سيارة، تلتها «سوزوكي» في المركز الخامس بنحو 728 وحدة.

واقتنصت «تويوتا» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر، بإجمالى نحو 727 مركبة بمختلف وحدات المرور، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «هيونداي» في المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 714 مركبة، تلتها «مرسيدس» ثامنًا بنحو 674 سيارة.

وظهرت «رينو» في المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بمختلف فئاتها، مسجلة نحو 576 سيارة، أعقبتها «بيجو» في العاشر بواقع 514 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى: