ترخيص 2119 سيارة «إم جي» بوحدات المرور خلال أبريل 2021 (جراف)

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة للعلامة الصينية «إم جى» نحو 2119 مركبة بمختلف وحدات المرور، خلال أبريل الماضي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة للعلامة الصينية «إم جي» في مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

واستحوذ طراز «إم جي 5» على النصيب الأكبر من إجمالي سيارات العلامة الصينية «MG» المرخصة بوحدات المرور مسجلة نحو 892 وحدة.

وجاءت «إم جى ZS» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 530 مركبة.

وحلت «إم جى HS» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 301 مركبة، تلتها «MG 6» فى المركز الرابع بنحو 256 مركبة.

وتمركزت «MG RX5» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصا للعلامة الصينية «MG» بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 123 سيارة، تلتها «MG 3» فى المركز السادس بترخيص سيارة واحدة فقط، خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «إم جي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أبريل 2021: