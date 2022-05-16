ترخيص 21 سيارة موديل 2023 بوحدات المرور خلال أبريل

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من موديلات عام 2023، نحو 21 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.

تصدرت «تويوتا فورتشنر» قوائم تراخيص السيارات لموديلات 2023، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 18 مركبة خلال تلك الفترة.

ينتمي طراز «تويوتا فورتشنر» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بنسختين من المحرك – الإصدار الأول – سعة 2700 سي سي، ينتج قوة قدرها 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 245 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

أما النسخة الثانية من «فورتشنر» مزودة بمحرك 4000 سي سي، يخرج قوة 234 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وبحسب التقرير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «نيسان صني» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص سيارتين فقط.

ينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

أما «جيتور X70» فجاءت في المركز الثالث بقوائم تراخيص السيارات لموديلات 2023 بعدما تمكنت من تسجيل مركبة واحدة فقط بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ينتمي طراز «جيتور X70» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 147 “حصان” وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

يذكر أن إجمالى عدد الطرازات “الزيرو” المرخصة في مصر بلغت نحو 14 ألفًا و694 مركبة خلال الشهر الماضى.