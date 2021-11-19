ترخيص 201 سيارة من «فولكس فاجن» بوحدات المرور خلال أكتوبر

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فولكس فاجن» نحو 201 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة من «فولكس فاجن» في مصر خلال الشهر الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «تيجوان» قوائم تراخيص سيارات «فولكس فاجن» بعدما تمكنت من تسجيل 105 مركبات، تبعتها «باسات» في المركز الثاني بإجمالي 79 سيارة.

وجاءت «جولف» في المرتبة الثالثة بإجمالي ترخيص 16 مركبة، تبعتها «جيتا» في المركز الرابع بنحو مركبة واحدة فقط.

يذكر أن العلامة التجارية «فولكس فاجن» تمركزت في المرتبة الـ20 بقائمة الماركات التجارية المرخصة للسيارات «الملاكي» في مصر خلال الشهر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 17 ألفًا و813 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «فولكس فاجن» بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضى: