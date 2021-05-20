سيــارات

ترخيص 15 مركبة كهربائية خلال أبريل 2021

سيارات البنزين هيمنت على المشهد
أحمد شوقي 9:06 ص, الخميس, 20 مايو 21 9:06 ص, الخميس, 20 مايو 21

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قامت الإدارات العامة للمرور بترخيص 15 مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية خلال شهر أبريل الماضى، وذلك من إجمالى 338.4 ألف مركبة مرخصة فى مصر خلال الشهر الماضى. ووفق ما كشفت عنه أحدث البيانات المتعلقة بتراخيص المرور، تنتمى المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر خلال الشهر السابق بشكل كامل لقطاع السيارات الملاكي؛ إذ لم يتم ترخيص أى مركبة نهائيًّا تعمل بالكهرباء ضمن القطاعات الأخرى مثل النقل والأتوبيسات.

وبحسب تصنيف المركبات المرخصة فى أبريل الماضى وفقًا لمصدر الوقود؛ فإن المركبات العاملة بالبنزين استحوذت على نصيب الأسد بواقع 243.5 ألف وحدة وبما يمثل حصة تبلغ نحو 72% من إجمالى المركبات المرخصة.

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حلّت المركبات العاملة بالسولار فى المرتبة الثانية بترخيصها نحو 80.8 ألف وحدة خلال الشهر السابق، بما يمثل نحو 24% من إجمالى المركبات المرخصة فى الشهر الماضى.

بلغ نصيب المركبات العاملة بالبنزين/ الغاز الطبيعى نحو 5.8 ألف وحدة، بما يمثل حصة تقارب 2.6% من العدد الإجمالى للوحدات التى تم ترخيصها خلال شهر أبريل السابق.

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أما المركبات العامة بالغاز الطبيعى فقط فبلغ نصيبها من الوحدات المرخصة 39 مركبة خلال الشهر السابق، كما تم ترخيص 6 مركبات تعمل بالوقود المزدوج الغاز الطبيعي/ السولار.

يُذكر أن الإدارات العامة للمرور على مستوى الجمهورية قامت، خلال شهر مارس الماضى، بترخيص 32 وحدة من المركبات الكهربائية؛ أى أن العدد الإجمالى لهذا المصدر من الطاقة انخفص، خلال أبريل الماضى، بأكثر من النصف بالنظر لقائمة التراخيص وفق مصادر الوقود فى مصر، رغم التوجه العالمى والمحلى لتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والحوافز لتحقيق هذا الهدف.

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بقلم أحمد شوقي

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