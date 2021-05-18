ترخيص 1207 سيارة «كيا» بوحدات المرور خلال أبريل الماضي (جراف)

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «كيا» نحو 1207 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضي؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «سبورتاج» قوائم تراخيص سيارات العلامة الكورية بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 927 وحدة، خلال تلك الفترة.

وجاء طراز «جراند سيراتو» فى المرتبة الثانية بترخيص 231 سيارة، تبعتها «سورينتو» فى المركز الثالث بواقع 40 وحدة.

وحلت «كيا سييد» و«سول» في المرتبة الرابعة والخامسة – على التوالى- بتسجيل 3 مركبات لكل منهما بمختلف وحدات المرور.

وجاء طراز «كيا كارينز» فى المرتبة السادسة مسجلة ترخيص سيارة واحدة فقط خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر بلغت نحو 20 ألفًا و552 وحدة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وتمركزت العلامة الكورية «كيا» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” بمختلف وحدات المرور، خلال أبريل الماضى.