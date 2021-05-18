سيــارات

ترخيص 1207 سيارة «كيا» بوحدات المرور خلال أبريل الماضي (جراف)

تتصدرها «سبورتاج» بواقع 927 مركبة
أحمد عوض 8:51 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 8:51 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «كيا» نحو 1207 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضي؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «سبورتاج» قوائم تراخيص سيارات العلامة الكورية بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 927 وحدة، خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  المالية: 38 ألف طلب استوفى شروط المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة‎

وجاء طراز «جراند سيراتو» فى المرتبة الثانية بترخيص 231 سيارة، تبعتها «سورينتو» فى المركز الثالث بواقع 40 وحدة.

وحلت «كيا سييد» و«سول» في المرتبة الرابعة والخامسة – على التوالى- بتسجيل 3 مركبات لكل منهما بمختلف وحدات المرور.

وجاء طراز «كيا كارينز» فى المرتبة السادسة مسجلة ترخيص سيارة واحدة فقط خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  مخزون موديلات 2019 و2020 يظهر فى تراخيص الملاكى الجديدة لشهر أبريل الماضى

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر بلغت نحو 20 ألفًا و552 وحدة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وتمركزت العلامة الكورية «كيا» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” بمختلف وحدات المرور، خلال أبريل الماضى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 6».. تعرف على الأسعار

المال - خاص 6:57 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

مواصفات وأسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2021

المال - خاص 6:43 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

رامي محارب مديرًا عاما للاتصالات والعلاقات العامة لـ«نيسان أفريقيا»

أحمد عوض 2:01 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

«مدينة نصر» و«القطامية» و«المنصورة» الأكثر ترخيصا للمركبات

أحمد شوقي 6:43 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

مخزون موديلات 2019 و2020 يظهر فى تراخيص الملاكى الجديدة لشهر أبريل الماضى

أحمد نبيل 6:37 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

338 ألف عملية داخل وحدات المرور خلال شهر إبريل

المال - خاص 6:36 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21