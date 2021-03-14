سيــارات

ترخيص 1035 سيارة «رينو» في مصر خلال فبراير الماضى (جراف)

تتصدرها «لوجان» بإجمالي 294 وحدة
أحمد عوض 10:30 م, الأحد, 14 مارس 21 10:30 م, الأحد, 14 مارس 21

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بلغ إجمالى عدد سيارات «رينو» المرخصة بوحدات المرور خلال فبراير الماضى نحو 1035 مركبة، لتحتل المرتبة السابعة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة في قطاع سيارات الركوب «الملاكي».

يذكر أن إجمالى عدد السيارات المرخصة بوحدات المرور نحو 18 ألفًا و729 وحدة، خلال تلك الفترة.

رصدت “المال” قائمة طرازات «رينو» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال فبراير الماضى؛ حيث اعتلت «لوجان» صدارة السيارات المرخصة للعلامة الفرنسية فى مصر بنحو 294 مركبة.

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وجاءت «داستر» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 288 سيارة، تبعتها «ميجان» فى المركز الثالث بواقع 244 وحدة.

وتمركزت «كادجار» فى المرتبة الرابعة بقائمة سيارات رينو الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بنحو 130 مركبة، تلتها “سانديرو» فى المركز الخامس بترخيص 79 سيارة.

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بقلم أحمد عوض

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