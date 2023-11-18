كشفت التقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن ترخيص أول سيارة من «شيري تيجو 4 برو» في مصر خلال شهر أكتوبر الماضى.

وتنتمي «تيجو 4 برو» إلى فئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT من 9 سرعات.

وتعتبر «تيجو 4 برو» أحدث سيارات العلامة الصينية «شيري» التى تم ترخيصها في وحدات المرور خلال الشهر الماضى، بالإضافة إلى الطرازات الأخرى «أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7، وتيجو 7 برو، وتيجو 8، وتيجو 8 برو».

واحتفظت «شيري» بصدارة تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» في مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 8 آلاف و270 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويشار إلى أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، تراجعت بنسبة 45% لتسجل 80 ألفًا و668 مركبة، مقابل 147 ألفًا و170 وحدة فى الفترة المقابلة من 2022.