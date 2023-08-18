ترخيص أول سيارة من «تويوتا كورولا كروس» في مصر خلال يوليو الماضى

كشف البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن ترخيص أول سيارة من «تويوتا كورولا كروس» فى وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وتعد «تويوتا كورولا كروس» أحدث طرازات الصانع الياباني المنتمية لفئة السيارات الرياضية المدعومة بأنظمة تشغيل “الهايبرد” ذات الدفع الرباعي، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1800 سي سي.

وبحسب البيانات المعلنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة، في تصريحات سابقة، عن إجراءات مباحثات مع مجموعة «تويوتا» للتوسع في مشروع تصنيع السيارات محليًا، والتى تتضمن الطرازات “الهايبرد” والكهربائية”.

وأضاف المصدر أن «تويوتا» أبدت رغبتها بالمشاركة فى برنامج تنمية صناعة السيارات الذى أطلقته الدولة فى يونيو 2022 الذي يعتمد على تقديم الدعم الفنى والمالى للمصنعين المحليين.

وأوضح أن الجانب الياباني عرض خططه الإنتاجية الخاصة بإنتاج الطرازات الكهربائية والهايبرد ومن أبرزها “تويوتا كورولا كروس” للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التى ستقدمها الدولة للمنتجين، خاصة حال التوسع خارجيًا عبر توقيع عقود تصديرية.