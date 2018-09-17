ترحيل إنشاءات كهرباء ديروط للخطة الخمسية 2022 /2027

■ أكوا باور تسلمت الأرض وتتفاوض مع البترول بشأن مد خطوط الغاز عمر سالمقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحيل عملية إنشاء محطة كهرباء ديروط بمحافظة البحيرة إلى الخطة الخمسية 2022 / 2027، وكان من المقرر أن تنفذها شركة أكوا باور السعودية فى الخطة الخمسية الحالية 2017 / 2022. وأرجعت



■ أكوا باور تسلمت الأرض وتتفاوض مع البترول بشأن مد خطوط الغاز



عمر سالم

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحيل عملية إنشاء محطة كهرباء ديروط بمحافظة البحيرة إلى الخطة الخمسية 2022 / 2027، وكان من المقرر أن تنفذها شركة أكوا باور السعودية فى الخطة الخمسية الحالية 2017 / 2022.

وأرجعت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء ترحيل المشروع لوجود فائض فى الإنتاج يصل حالياً لنحو %25، بالإضافة إلى أن الوزارة تنفذ حالياً مشروعات فحم، ومشروع الطاقة النووية، وستضيف نحو 10 آلاف ميجاوات بحلول 2027.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر قراراً فى 2016 ينص على نقل موقع محطة كهرباء ديروط من محافظة البحيرة إلى إحدى محافظات الصعيد، لتجنب تمركز أغلب المحطات فى الوجه البحرى، وتوزيع الشبكة القومية على مساحات أكبر لتفادى الضغط.

تبلغ قدرة محطة كهرباء ديروط نحو 2250 ميجاوات، وتتكون من 3 وحدات مركبة، بقدرة 650 ميجاوات للوحدة، وتعد أول محطة تقام بنظام b .o .o، البناء والتشغيل والتملك، وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع .

وأوضحت المصادر أنه تم الاستقرار على إقامة المشروع بمدينة الأقصر، وانتهت وزارة الكهرباء من إجراءات تسليم الأرض المخصصة للمشروع إلى شركة أكوا باور السعودية، وتقوم الأخيرة بمفاوضات مع وزارة البترول لمعرفة تفاصيل مد خطوط الغاز للمشروع.

وقالت المصادر إنه ستتم إعادة دراسة المشروع، وتكلفة إنتاج الكيلووات / ساعة، مضيفة أن الشركة السعودية أبدت استعدادًا للتنفيذ باستخدام تكنولوجيا من جينرال إليكتريك الأميريكية، كما ستقوم مجدداً بجميع الاستشارات الفنية.

ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ 10 ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ، كانت قد ﺗﺄﻫﻠﺖ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﺍ ﺑﺎﻭﺭ كانت ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﺖ بعروض فنية ومالية خلال 2015، الذى تصل استثماراته إلى ﻨﺤﻮ 2.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة، قد انتهت من تشغيل أكبر 3 محطات فى العالم بقدرات تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات، نفذتها شركة سيمنس الألمانية، ما رفع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة حالياً إلى نحو 50 ألف ميجاوات.