ترحيب من جاليات مصرية لتخصيص أراضٍ لها بالعاصمة الإدارية

ولاء البري



التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج اللواء أركان حرب أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ وذلك لبحث التنسيق حول تخصيص قطعة أرض للمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض سبل التقدم للحجز والشروط اللازمة لذلك.

هذا الإجراء اعتبره رؤساء الجاليات المصرية خطوة هامة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وخاصة الجيلين الثاني والثالث باعتبار مشروع العاصمة الإدارية مشروع قومي طويل الأمد والاستثمار فيه هام بالنسبة لربط أبنائهم بوطنهم

من جانبها قالت وزيرة الهجرة إن الوزارة تعمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وقد تلقت الوزارة عديد المطالَب بشأن تخصيص قطع أراضي لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة لما لها من أهمية كبيرة على عدد من المستويات الاستثمارية والوطنية.

وأضافت أن المصريين بالخارج يسعون دائما لكافة محاولات دمجهم داخل أطر التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر خلال تلك الفترة وتعد العاصمة الإدارية واحدة من اهم مناحي تلك التنمية.

** خطوة على الطريق الصحيح





وحول ردود الأفعال لبعض رؤساء الجاليات المصرية بالخارج قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا ، إنها خطوة على الطريق الصحيح بالنسبة لمصرين الخارج لربطهم بالبلد الأم ، كما إنها مساعٍٍ جيدة لكي يساعد المصريين بالخارج بلدهم فى إدخال العملة الصعبة

وأضاف ثابت أنه يتمني التوفيق للمسؤولين في إزالة العقبات الخاصة بهذا المشروع، مشيرا إلى أنه سعيد بفكرة الشباك الواحد ويتمني تعاون بشكل اوسع بين الدولة وابناءها بالخارج لتسهيل عملية الإستثمار في مصر.

** التنفيذ شرط الاستجابة



أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن تخصيص الدولة قطع أراضٍ للمصرين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة أمر عظيم وسوف يلقي استجابة كبيرة لديهم

واستدرك مطالبا بأهمية ضرورة تنفيذ تلك التصريحات وأن لا تكون مجرد بيانات وأخبار صحفية وأن تكون واقعية، مشيرا إلى أنهم حتي الأن لم يروا أي مشروع خاص بالمصريين بالخارج حيز التنفيذ قائلا “التصاريح كثيرة والأفعال قليلة “.

وأضاف فرهود أنه حتي الأن لا يوجد مسؤول حكومي واحد يوحد المصريين بالخارج تحت مظلة واحدة وهو ما يجعل التواصل مع الحكومة المصرية أمر صعب

وتابع : “بالتالي لا يتم عرض تلك المشروعات عليهم ولا يتم الترويج لها بين ابناء الجاليات المصرية بالخارج”.

وأوضح أن المصريين بالخارج تخطي عددهم الـ 20 مليون إذا ما تم حساب أبناء الجيلين الثاني والثالث ولم يتوقفوا عند 12 مليون كالسابق ولايزال حتى الآن غياب وسيلة التواصل مع وزارة الهجرة بشكل كبير ولا يوجد من يجمع شملهم.

** مشروع الأجيال القادمة



واتفق معه في الرأي صفوت البنا ، رئيس جمعيه الصداقه المصريه الأسترالية، والذي أكد أنهم لا يصلهم أي قرارات تخص المصريين بالخارج علي الرغم من الزيارات المتكررة للوزيرة.

وأوضح أنه عرض عليها العديد من الأفكار الخاصة بتنشيط السياحة خاصة وأنه يملك شركة سياحة توقف نشاطها في مصر بسبب الثورة وبسبب عدم الأهتمام بالمزارات السياحية التي جعلت السائح لا يرغب في زيارة مصر .

وأكد البنا انه سوف يسعد بقرار تخصيص أراضي لهم ووصفها بالمبادرة العملاقة والتي سوف يسعي لها المصرين بأستراليا بها

وقدم الشكر لوزيرة الهجرة علي سعيها بربطابناء الجيل الثاني والثالث بالوطن خاصة وأن مشروع مثل العاصمة الإدارية الجديدة سوف يفيد الأجيال القادمة بالشكل الأكبر “علي حد وصفه ” وهو ما سيقوي أرتباط الجيلين ببلدهم الأم مصر

وأكد البنا أنه سوف يساهم في الترويج لتلك المشروعات ما إذا بدأت فعليا إلا انه يرغب في إيجاد وسيلة تربط المصريين بالخارج بالمسئولين في مصر حتي يتمكن من الترويج للمشروعات



وأوضح البنا أنه شخصيا له تجربه ناجحه في الأستثمار بمصر حيث قام بالإستثمار في “مدينتي” منذ ٦ سنوات وقد جني ربحا وفيرا منها.

وأشار إلى أنه لديه ثقه أن مشروع العاصمه الإدارية سوف يفوق كل التصورات المعمارية الحديثه والتكنولوجيه المتطوره ،وهذا في حد ذاته سوف بجعل من العاصمه الإدارية واحدةمن أعظم المشروعات التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بعد قناة السويس الجديدة.

** خطوة الدمج الحقيقي





وصف ناصر إسماعيل ، رئيس رابطة المصريين في قطر، هذه الخطوة بالهامة مرجعا ذلك إلى اعتبارها دمج للمصريين بالخارج واعتبارهم شركاء في الوطن وجزء أيضا لحل يضمن تدفق السيولة النقدية للعملة الصعبة في سوق المال المصري.

وأوضح أن الأمر سوف يجد صدى ورواجا كبيرا لدي المصريين بالخارج.

وأشار إلي ضرورة وجود ضمانات كافية وشرح وافي ومبسط للمستثمر الذي يرغب في المشاركة في تلك المشروعات القومية لترجيح فكرة الأستثمار في مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة بشكل خاص دون غيرها .

واقترح إسماعيل ضرورة أن تطلق وزارة الهجرة حملة توعية تقوم عليها السفارات وروابط الجاليات بالخارج.

وأوضح أنها ستكون حملة مضمونة العواقب وتكلفتها صفر خاصة وأن لديهم في قطر مشكلة كبيرة بعد قطع العلاقات لأن التواصل مع المسؤولين أصبح مقتصر علي بعض البروتوكولات التي تتم في المناسبات والأعياد بالإضافة لجهد بعض المسؤولين في السفارة وهي اجتهادات شخصية غير مبنية على أصول راسخة للوزارة ،علي حد وصفه، بسبب تخفيض البعثة الدبلوماسية إلي أدني درجاتها وتحويل السفارة إلي مكتب رعاية مصالح تحت السفارة اليونانية وهو ما قد يصعب الأمر علي المصريين في قطر بالمعرفة الكاملة بتلك المشروعات



**تفاصيل المقترح الحكومي





جدير بالذكر أن اللواء أركان حرب احمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ رحب بطلب وزيرة الهجرة تخصيص قطعة ارض للمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد علي تقديم الدعم والتعاون الكامل لوزارة الهجرة في سعيها تلبية مطالب المصريين بالخارج، كما أشار لمجهودات وزارة الهجرة خلال الفترات الماضية ومحاولاتها الدؤوبة لدمج المصريين بالخارج بوطنهم الأم خاصة الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، فضلا عن سعي الوزارة لخلق دور فعال لأبناء مصر في كل دول العالم في تنميتها المنشودة.



كما قدم اللواء احمد زكي عابدين شرحا وافيا عن العاصمة الجديدة والتقسيمات الجغرافية لها فضلا عن مراحل عمليات البناء والتشييد داخل العاصمة، وعرض زكي قطع الأراضي المناسبة والمتوافقة مع طلب المصريين بالخارج، كما أوضح اشتراطات التقدم لهذه القطع بحيث لا تقل قطعة الأرض عن 20 فدان يتم التقدم إليها من خلال مطور عقاري ممثلا في شركة او جمعية مشهرة وتقديم كافة الأوراق المثبتة لذلك لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية.



وأشار اللواء عابدين أنه مع تقديم طلب حجز القطعة سيتم دفع 2% من ثمن القطعة لجدية الحجز، ومن ثم دفع حتى 20% من ثمن القطعة الاصلي، وسيتم سداد باقي المبلغ والممثل في 80% على مدة 4 سنوات من تاريخ الحجز.