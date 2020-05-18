ترحيب مشروط من بقالى التموين بمنظومة المحاسبة السلعية

رحبت النقابة العامة لبقالى التموين بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق نظام المحاسبة السلعية فى منظومة المقررات التموينية، لكنهم طالبوا الوزارة بمطالب مشروعة على حد وصفهم، تتمثل فى ضرورة توفير جميع السلع التى يتم وضعها على قائمة المقررات التموينية، والمساواة بين بقال التموين ومنفذ جمعيتي، وأن الأخير يتم تفضيله فى طريقة تسليم السلع. يذكر أن نظام المحاسبة السلعية يقوم على أساس استلام بقالى التموين السلع الموجودة فى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة وبيعها للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، مع منع البقال من الحصول على سلع مماثلة من السوق الحرة، حال عدم توافر سلعة معينة فى المخازن الحكومية مثلما هو معمول فى النظام الحالي.

قال ماجد نادي، بقال تموينى والمتحدث الرسمى للنقابة لـ»المال» إن تطبيق نظام المحاسبة السلعية يعمل على توفير السلع الموجودة على قائمة المقررات التموينية.

أكد أن صاحب منفذ جمعيتى يستلم جميع السلع المتواجدة على قائمة المقررات التموينية، حين يحصل بقال التموين على سلع لا تتعدى 7 أصناف.

أوضح أن تلك السلع أغلبها سكر، وزيت، وأرز، ومكرونة، وجبنة، ودقيق، وصلصة.

أشار إلى أن بقال التموين يضطر إلى شراء باقى السلع الغذائية وغير الغذائية كالمنظفات المنزلية والشخصية من السوق الحرة، نتيجة زيادة الطلب عليها من المستفيدين من الدعم الحكومي.

أكد نجيب عادل، بقال تموينى فى المنوفية، أن السلع التى يتم استلامها عادة من شركة الجملة هى السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والصابون، والدقيق، والشاي، والمسلي.

قال عادل لـ»المال» إنه يتم شراء باقى السلع من السوق الحرة، وبيعها لحاملى البطاقات التموينية وبنفس أسعار مثيلاتها المطروحة، على قائمة المقررات التموينية.

قال سيف النصر عبد الواحد، بقال تموينى فى الأقصر لـ»المال» إنه تم استلام أغلب السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية، موضحا أنه سيتم استلام باقى الأصناف خلال الأسبوع المقبل. أضاف عبد الواحد أنه تم استلام سكر، وأرز، ومكرونة، وزيت، ودقيق، ومسلي، وشاي، ومسحوق غسيل عادي، وأوتوماتيك، وجبنة، ولبن، وصلصة، وصابون تواليت.

كان عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أكد فى تصريح لموقع «المال»، أنه تم تطبيق منظومة المحاسبة السلعية الجديدة لمنظومة المقررات التموينية فى محافظة الأقصر، على أن يتم تعميمها على باقى أنحاء الجمهورية بعد نجاحها.

قال مدكور إن المنظومة هدفها صرف السلع التى يرغبها حاملى البطاقات التموينية من خلال تعامل بقال التموين مع المخزن مباشرة، لمنع إجبار البقال على سلع معينة لا يرغب فيها المتعامل معه من حاملى البطاقات التموينية.

أوضح أنه يتم فى المنظومة الجديدة تطبيق نظام الرغبات، من خلال قيام كل تاجر بداية من اليوم الأول حتى الخامس من كل شهر تسجيل رغباته من السلع ضمن قائمة 21 سلعة تموينية للشهر التالى بحد أقصى قيمة التأمين.

كشف عن أنه سيتم إضافة سلع جديدة على قائمة المقررات التموينية، حال قيام بقالى التموين بطلب سلع غير مدرجة على قائمة المقررات الحالية.

أوضح أن على المصيلحي، وزير التموين، أصدر تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه حال الموافقة على طلبات البقال لا يمكن تغييرها أو ادعاء عدم التوافر.

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه، مقسمة إلى 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم، لتوفير احتياجات 21 مليون بطاقة تموين مقيد عليها 71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

تصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية من السلع التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيه، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.