ترحيب عقاري بربط الكثافة السكانية بالمقنن المائى.. وتوقعات بالتوجه للمساحات المنخفضة

يتوافق مع مطالب السوق لكنه لن يخفض الأسعار

رحبت مجموعة من المطورين العقاريين بقرار وزارة الإسكان، ربط الكثافة السكانية بالمقنن المائى للفرد فى المشروعات العمرانية الجديدة، لدوره الإيجابى فى زيادة عدد الوحدات فى المشروعات، ودفع الشركات تجاه شريحة الوحدات منخفضة المساحة.

أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا منذ أسبوع، بشأن اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مبانٍ من مقننات المياه القصوى بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التى تصدر للمساحات العمرانية المتكاملة، مع إلغاء بند الكثافة السكانية الذى كان يحدد بناء عليه عدد الوحدات بالمشروع.

قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعتزم تشكيل لجنة لدراسة حساب المقنن المائى للوحدة السكنية، والتى أقرته وزارة الإسكان.

أضاف أن الدراسات التى تتم على حساب المقنن المائى للوحدة السكنية تكشف عما إذا كان هذا المقنن له تأثيرات إيجابية أو سلبية، وبالتالى لن يتم التحديد إلا بانتهاء الحسابات الخاصة بالمقنن.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية تحدد نسبة الكثافة السكانية على الفدان بواقع 120 إلى 150 شخصًا للعمارات، و45 إلى 50 للفيلات.

وصف شكرى القرار الذى أقرته الوزارة بالجيد والإيجابى، وهو ما كان مطلوبا من غرفة التطوير العقارى.

أفاد أنه فى ظل الطلب على الوحدات ذات المساحات الصغيرة التى تتراوح بين 100 و120 مترًا، فلا بد من المطور الاتجاه إلى تنفيذ تلك النوعية من الوحدات، وإلا فإنه يتم تنفيذ وحدات سكنية غير قابلة للتسويق.

تابع أن احتياجات السوق جعلت هناك تضافرا من الحكومة والمطورين لتلبيتها، لا سيما اتجاه الكثير من العملاء نحو الوحدات السكنية ذات المساحات الأقل.

لفت إلى أن القرار لن يؤثر فى أسعار العقارات ولن يؤدى إلى انخفاضها، موضحا أن التأثير سيكون فى زيادة الطلب والقدرة الشرائية لدى العملاء.

قال فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى ورئيس جمعية رجال الأعمال، إن متطلبات السوق العقارية أصبحت تتجه نحو الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة بداية من 80 م، وبالتالى فإن قرار وزير الإسكان بالمقنن المائى يلبى هذه المتطلبات.

تابع أن ميزة قرار المقنن المائى أنه أعطى معامل استثمار واحد، بمعنى أن مساحة أرض على 42 ألف متر مربع يبقى ليا مساحة بناء على 42 ألف متر مربع و42 ألف متر مربع عند ضربهم فى المقنن المائى 5.71 ينتج 240 ألف لتر على اليوم، وهذا أقصى ما يمنحه المشروع، وحال أن استهلاك الشقة 4 أفراد واستهلاك الفرد حسب الكود 200 لتر على اليوم، يبقى استهلاك الشقة 800 لتر فى اليوم، وبقسمت 240 ألف لتر على 800 لتر يكون الناتج إمكانية تشييد 300 شقة.

استكمل: بالنتيجة السابقة يبقى المقنن المائى زود مسطح البناء ليكون 300 شقة بدلا من 270، وبالتالى فإن المقنن المائى أعطى زيادة بنسبة %10 يمكن استغلالها.

أشار إلى أن القرار لن يؤثر على أسعار العقارات لأن الأسعار مرتبطة بتكاليف أخرى ليس لها علاقة بالمقنن المائى، لافتا إلى أن الآلية تساعد المطورين على تسويق منتجهم.

كان وزير الإسكان أوضح فى بيان صحفى أن القرار يسمح للمطور العقارى بتقدير عدد الوحدات بالمشروع، طبقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحى تتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة.

قال هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، إن الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالى.

أضاف أن آلية تطبيق المقنن المائى تمكن المطورين من بناء وحدات سكنية أكثر تستوعب الكثافة العددية.

أشار إلى أن تلك الآلية من ضمن القرارات التى تتخذها الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان لتنشيط السوق العقارية، وتلبى متطلباتها السوق.

أفاد أن شركته أتاحت لعملائها مجموعة من الوحدات السكنية من خلال التنوع فى المساحات، لافتا إلى أن الشركة حريصة على تلبية احتياجات العملاء من جميع الشرائح.

سحر نصر خالد الأسمر