ترحيب بقرار الاستعانة بالمعامل المعتمدة دولياًّ فى تحليل متبقيات المبيدات

❏ النجار: «إيجابى» ويسرع وتيرة الفحص دعماً للصادرات الزراعية ❏ خيال: يضيف ثقة للمنتج.. والتكلفة ليست عقبةالصاوى أحمد رحب عدد من رؤساء الجمعيات الزراعية والشركات، بقرار الوزير السماح للشركات الزراعية بتحليل عيناتها من المحاصيل فى معامل معتمدة دوليا ومحليا، لتخفيف العبء عن المعمل المركزى

❏ النجار: «إيجابى» ويسرع وتيرة الفحص دعماً للصادرات الزراعية

❏ خيال: يضيف ثقة للمنتج.. والتكلفة ليست عقبة



الصاوى أحمد

رحب عدد من رؤساء الجمعيات الزراعية والشركات، بقرار الوزير السماح للشركات الزراعية بتحليل عيناتها من المحاصيل فى معامل معتمدة دوليا ومحليا، لتخفيف العبء عن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

وأكدوا أهمية القرار الوزارى الذى سيقضى على قوائم الانتظار فى معمل متبقيات المبيدات الحالى للحصول على شهادة التصدير، كما سيسهم فى عودة الثقة والسمعة الجيدة للمنتجات المصدرة، فضلا عن القضاء على تلف المحاصيل فى الموانئ.

وأصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السبت الماضى، قرارًا وزاريًّا حمل رقم 154 لسنة 2018، بأن يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعى، الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دوليًّا فى مجال تحليل متبقيات المبيدات سواء كانت محلية أو دولية.

وأكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن إسبانيا وهولندا ضمن الأكثر تقدما فى مجال تحليل متبقيات المبيدات، والأقل تكلفة، مقارنة مع الدول الأخرى، فى مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط، ويتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني.

ويشترط الحجر الزراعى إرفاق شهادة فحص لمتبقيات المبيدات قبل الحصول على إذن التصدير طبقا للقواعد فى الدولة المصدر لها لأى شحنة.

وأكد مصدر مسئول فى «الزراعة» أن معمل متبقيات المبيدات التابع للوزارة يقوم بتحليل 500 عينة يوميًّا من إجمالى 1000، ترِد له، ما يسبب تأخر الشحنات لفترات طويلة تتعرض خلاله الشحنات للتأخير، فضلا عن تلف البعض منها.

وأكد هشام النجار، نائب رئيس شركة دالتكس للتنمية الزراعية، أن القرار سليم وإيجابى، لكونه يساهم فى سرعة فحص الصادرات الزراعية وتصديرها فى توقيت جيد على عكس ما كان يحدث فى السابق من وجود فترة انتظار تطول حتى 20 يومًا، منذ إرسال العينة وحتى وصول النتائج.

وأوضح أنه من المفترض أن المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات المحلى ينتهى من تحليل العينات فى غضون 5 إلى 7 أيام، لكن الواقع أن النتيجة تظهر بعد 10 أيام.

وقال إن الاختيار بين المعمل المحلى والأجنبى سيتم حسابه بناء على سرعة تلف المحاصيل من عدمه، وقياس التكلفة والعائد من الشحنة التصديرية.

من جانبه، رحب المهندس هانى الدالى، رئيس شركة الصفوة للتنمية الزراعية بقرار الوزير لمساهمته فى سرعة التصدير، خاصة أن تحليل العينات فى المعامل المعتمدة فى أوروبا لا يستغرق سوى يومين فقط.

وأوضح أن تكلفة تحليل العينات فى أوروبا سترتفع مقارنة بمصر بنسبة 100% بسبب تكاليف النقل الجوى رغم أن قيمة تحليل العينة فى مصر تتراوح بين 400 و1200 جنيه، حسب نوعية المركبات المراد قياسها – تم استخدامها أثناء الرش.

وكشف الدالى أن المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات المحلى يعمل وفقًا للأولويات، فيتم تحليل العينة الأسرع فى التلف مثل الفراولة مع تأخير تحليل البطاطس وهكذا.

وأكد ياسر خيال، مدير اتحاد منتجى الحاصلات البستانية، أن معمل متبقيات المبيدات المصرى غير كاف لتحليل كل العينات ومنح الشهادة المطلوبة للشحنة المراد تصديرها بعد تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة التى تشترط تحليل كل الأصناف فى الشحنة التصديرية، وليست عينات ممثلة لصنف أو اثنين فقط.

وأوضح أن الاستعانة بالمعامل العالمية فى تحليل عينات المحاصيل تضفى ثقة على الصادرات الزراعية عبر شهادة دولية معتمدة من دول الاتحاد الأوروبي.

وكشف خيال أن بعض الشركات الزراعية الكبرى تستعين بكيانات دولية للتفتيش عن الزراعة العضوية لمنحها شهادة جودة المنتجات بالفعل قبل التصدير، مثل «سيال إسوسيشن» الإنجليزية العملاقة التى تمنح شهادة عن الزراعة العضوية قبل تصدير المحصول للسوق الإنجليزية، كما يسدد المزارع 50 جنيهًا فى العام مقابل هذه الخدمة.

وأوضح أن تكلفة تحليل العينات داخل أو خارج مصر ليست عقبة أمام الصادرات الزراعية، خصوصا للشركات الكبيرة التى تصدر كميات كبيرة على نفس العينة.

وأكد أن هناك دولاً مرشحة للاستعانة بمعاملها لتحليل متبقيات المبيدات فى المنتجات المصرية وهى التى تستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المصرية مثل روسيا والسعودية والأردن، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبى مثل إسبانيا وهولندا وألمانيا.

وأوضح خيال أن من مميزات هذا القرار أن الدولة التى يتم التصدير لها يمكنها أن تقوم بفحص العينات بنفسها للتأكد من جودة الصادرات، ومن ثم يمكن زيادة جودة المنتج المُصدّر.