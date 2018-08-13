ترحيب بفتح باب الترشح لانتخابات شعبة خدمات النقل الدولى بالإسكندرية

■ لجنة تيسير الأعمال تطالب بعودة تعريف مرحل البضائع بمسودة قانون الجمارك الجديد■ نائب رئيس الشعبة: شاركنا فى مراجعة مسودة قانون الجمارك ووضع لائحة الاستيراد ومخطط الموانئ 2030 وحصر تكلفة خدمات الموانئالسيد فؤاد:وسط ترحيب العديد من الشركات ومرحلى البضائع وبعد توقف دام لمدة 3 سنوات تقريبا، فتحت

■ لجنة تيسير الأعمال تطالب بعودة تعريف مرحل البضائع بمسودة قانون الجمارك الجديد

■ نائب رئيس الشعبة: شاركنا فى مراجعة مسودة قانون الجمارك ووضع لائحة الاستيراد ومخطط الموانئ 2030 وحصر تكلفة خدمات الموانئ

السيد فؤاد:

وسط ترحيب العديد من الشركات ومرحلى البضائع وبعد توقف دام لمدة 3 سنوات تقريبا، فتحت غرفة تجارة الإسكندرية الباب لإجراء الانتخابات الخاصة بشعبة خدمات النقل الدولى «الممثل الوحيد بمهنة مرحلى البضائع بالسوق المصرية»، بعد انتهاء فترة المجلس الأخير منذ أكتوبر 2015، وتم بعدها تعيين لجنة تسيير أعمال.

وجاء نرحيب الشركات بالقرار حتى يمكن لمجلس إدارة الشعبة بحث العديد من الملفات العالقة، أو التى كان يصعب اتخاذ قرار بها إلا من خلال مجلس إدارة منتخب.

فى البداية، أشار أحمد مصطفى، عضو مجلس الإدارة السابق ونقيب المستخلصين، إلى أن قرار غرفة تجارة الإسكندرية فتح باب التشريح على شعبة خدمات النقل الدولى طال انتظاره قرابة الثلاث سنوات، لافتًا إلى أن الشعبة من أهم الجهات الممثلة لمهنة مرحلى البضائع، والتى يزيد عددها على 1500 شركة.

وأضاف أن تلك الشركات لها مطالبات ويصدر قرارات من الحين والآخر فى منظومة التجارة الخارجية تؤثر على أداء عملها، مطالبا المجلس القادم بالتركيز على تعريف مهنة مرحلى البضائع، وتفعيل ميثاق الشرف بين تلك الشركات، سواء فى التعامل فيما بينها أو التعامل مع الآخرين.

وتابع مصطفى: إنه يجب التركيز أيضًا على التدريب والتثقيف لمهنة مرحل البضائع من جانب الشعبة، والقضاء على من يعملون بالمهنة من دون كيانات رسمية ومعلنة، ويبالغون فى العمل وفق ظاهرة حرق أسعار الخدمة التى تتم تأديتها من خلالهم للحصول على حجم أعمال.

وذكر أنه لم يقرر حتى الآن عودته للترشح على عضوية مجلس إدارة الشعبة من عدمه بعد فوزه فى آخر انتخابات منذ 8 سنوات، خاصة أنه حصل خلال العام الماضى على منصب نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، والتى تضم جميع مرحلى البضائع على مستوى العالم.

من ناحية أخرى أكد عبدالعال على، نائب رئيس الشعبة، أن قرار عودة الانتخابات مرة أخرى والمقرر عقدها فى سبتمبر المقبل قرار صائب – على حد وصفه – مشيرًا إلى أن عدد أعضاء لجنة تسيير الأعمال يصل إلى 5 أعضاء فقط، فيما يصل عدد أعضاء المجلس المنتخبين لقرابة 10 وهو ما يزيد من حجم أعمال المجلس المنتخب.

ولفت إلى أنه رغم مرور قرابة الثلاثة أعوام على لجنة تسيير الأعمال، فإنها قامت بالعديد من الأنشطة خلال الفترة الأخيرة، كان على رأسها مناقشة مسودة قانون الجمارك الجديد، خاصة أن المسودة قبل النهائية نصت لأول مرة على تعريف وكيل الشحنة «مرحلى البضائع»، إلا أننا فوجئنا بإزالة التعريف من المسودة الأخيرة التى من المقرر عرضها على مجلس الشعب خلال أيام.

يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت المسودة الأخيرة لقانون الجمارك الجديد، والذى من المفترض ان يتم رفعه الى مجلس النواب لمناقشته واقراره رغم قيام المصلحة بإعداد هذا القانون منذ ما يزيد على 12 عاما.

وأزالت المسودة الأخيرة تعريف وكيل الشحنة «مرحل البضائع»، رغم أنه تم النص عليها فى المسودة قبل الأخيرة، وعرفتها بأنه «كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتجهيز وتنسيق الشحنات للأفراد والشركات بالتعاون مع الناقلين أو الشاحنين لنقل البضائع بمختلف وسائل النقل، كما يمكن له القيام بالخدمات ذات الصلة بالتجارة الدولية عير الحدود كالإجراءات الجمركية للتخليص على الشحنات والإجراءات الأخرى ذات الصلة بالتمثيل القانونى عن أصحاب الشأن».

وذكر على أن الغرفة التجارية بالإسكندرية عقدت اجتماعا مؤخرا ضم العديد من الجهات المشتركة فى منظومة التجارة الخارجية كغرفة الملاحة وجمعية رجال الأعمال وشعبة خدمات النقل الدولى، وذلك لأول مرة لمناقشة مسودة قانون الجمارك الجديد، والتى ألغت تعريف مهنة مرحلى البضائع، وهو كان المطلب الرئيسى للشعبة بعودة التعريف مرة أخرى وفق رأى الشعبة.

وأوضح أن الشعبة شاركت أيضًا فى مناقشة لائحة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى المشاركة مع غرفة ملاحة الإسكندرية، والغرفة التجارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى وضع مخطط شامل للموانئ المصرية حتى عام 2030، والذى يعد تكليفا من قبل رئاسة الجمهورية.

وألمح إلى أن الشعبة تقوم حاليا بالمشاركة فى ملف مع غرفة الملاحة أيضا وهو حصر جميع التكاليف الخاصة بمنظومة الشحن والتفريغ الرسوم التى يتم تحصيلها بالموانئ المصرى، بهدف إعادة ضبط تلك الرسوم والتى تعد من أهم أسباب ارتفاع السلع المحلية، ومن أهم عناصر تشجيع الصادرات للخارج.

وأوضح أن التركيز خلال الفترة المقبلة فى مهنة مرحلى البضائع سيكون على التدريب ورفع المستوى المهنى لمن يدخلون هذه المهنة، موضحا أن مرحلى البضائع إن لم يتدربوا على أحدث وسائل المهنة والتغيرات العالمية التى تحدث فى منظومة الشحن فلن تستطيع الشركات الصغيرة العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الموانئ المصرية بدأت فى تنفيذ منظومة الشباك الواحد والاعتماد كليا على تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن انتخابات الشعبة تتم على دخول 10 أعضاء كمجلس إدارة، وبعدها يتم اختيار رئيس المجلس والنائب والسكرتير العام، ورؤساء اللجان من بين الأعضاء.

من جانبه طالب الدكتور تامر موسى عضو الشعبة، بضرورة تركيز المجلس القادم على تعظيم دور وكيل الشحنة ومرحل البضائع فى منظومة اللوجيستيات، بالإضافة إلى العمل على نقل تبعية الشعبة من الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى وزارة النقل مباشرة لتكون هى الجهة الرئيسية فى منح رخصة مرحل البضائع.

وأوضح أن كثيرا من الأجهزة المسئولة عن اللوجيستيات غير مفعلة، منها مجلس اللوجستيات الذى أعلنت عن تشكيله وزارة الصناعة والتجارية الخارجية، والذى لم يعد له أى دور لاعتماده على غير المختصين بالعملية اللوجيستية.

