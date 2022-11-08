ترحيب برلماني بمبادرة السيسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية



رحب برلمانيون بالمبادرة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى للإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تاريخية خلال انعقاد قمة المناخ العالمية فى يومها الثانى بمدينة شرم الشيخ ، مؤكدين انها فرصة عظيمة لانهاء معاناة الشعبين الروسى والاوكراني .

وطالبوا المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله سرعة التحرك للالتفاف حول هذه المبادرة المصرية التى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المشاركين فى هذا الحدث العالمى .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال كلمته بقمة المناخ نحن كدول اقتصادها مش قوى، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب مش بتكلم هنا علشان بنعاني مها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبنادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب “الروسية الأوكرانية” وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل.



أضاف الرئيس السيسي: “أنا مستعد ومش ببحث عن دور لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب واتصور الكثير من القادة الموجودين لإنهاء الحرب.. مستعدين للتحرك من أجل إنهاء الحرب.. مرحبا بكم في مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله”.

وكيل أول النواب: مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تاريخية

وصف المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب المبادرة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال انعقاد قمة المناخ العالمية فى يومها الثانى بمدينة شرم الشيخ “بالتاريخية “،مطالباً من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله سرعة التحرك للالتفاف حول هذه المبادرة المصرية التى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المشاركين فى هذا الحدث العالمى .

ووجه المستشار أحمد سعد الدين اليوم -التحية والتقدير للرئيس السيسى على اطلاق هذه المبادرة من ارض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، معتبراً هذه المبادرة بمثابة دليل قاطع على أن مصر دولة للسلام والاستقرار العالمى وحريصة كل الحرص على انهاء جميع الحروب والنزاعات على جميع الاصعدة الاقليمية والعربية والافريقية والدولية .



وأعرب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عن أمله فى أن تكون قمة المناخ العالمية هى ضربة البداية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ،مؤكداً ثقته التامة فى أن هذه المبادرة سوف تكون ناجحة خاصة فى ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية لمصر بقيادة الرئيس السيسى مع مختلف دول العالم .

رئيس حقوق النواب يطالب العالم للالتفاف حول مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

طالب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب من جميع دول العالم ومنظماته الاقليمية والاوروبية والدولية الالتفاف حول المبادرة التاريخية وغير المسبوقة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قلب قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على اطلاق هذه المبادرة المهمة وفى هذا التوقيت المناسب



واعتبر ” رضوان ” هذه المبادرة بأنها فرصة عظيمة خاصة أن هناك حشداً دولياً واقليمياً وعربياً وافريقياً شهد على هذه المبادرة المهمة مطالباً من قيادتى وحكومتى وشعبى روسيا واوكرانيا اعطاء أكبر اهتمام لهذه المبادرة لانهاء معاناة الشعبين الروسى والاوكراني وكل شعوب العالم التى تأثرت سلبياً بسبب التداعيات السلبية والوخيمة لهذه الحرب.



وناشد النائب طارق رضوان جميع رؤساء وزعماء وحكومات والوفود المشاركة فى قمة المناخ العالمية باسم حقوق الانسان والسلام سرعة التحرك لوضع الاليات اللازمة التى تكفل تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى التى انطلقت من على ارض السلام مدينة شرم الشيخ المصرية مؤكداً اهمية تنفيذ هذه المبادرة لإنهاء معاناة الشعبين الروسى والأوكراني وجميع الشعوب التى تضررت من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.



برلماني: دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية تضع حدا للخسائر التى يتكبدها العالم يوميا

وقال المهندس أحمد عثمان أحمد أحمد، عضو مجلس النواب ، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورة إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، تعكس رغبة الرئيس في وضع حد للخسائر التى يتكبدها العالم يوميا في ظل استمرار هذه الحرب، خاصة الدولة النامية التى عانت من تعاقب الأزمات العالمية خلال السنوات الماضية، فلم يكد العالم يتعافى من تداعيات جائحة كورونا لتندلع الحرب التى تأثر بها جميع شعوب العالم بشكل أو بآخر.

وأكد “عثمان”، أن دعوة الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق السلام العالمي، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم، مشيرا إلى أن العالم لديه تحديات ضخمة في ملف التغيرات المناخية، تتطلب توحيد الجهود العالمية من أجل تحقيق هذا الغرض، وإنقاذ كوكب الأرض من مخاطر ارتفاع الانبعاثات الكربونية.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجاد اختيار التوقيت المناسب لإطلاق هذه الدعوة، التى تعبر عن هموم دول العالم التى عانت من هذه الحرب، لافتا إلى أن كلمة الرئيس اتسمت بالمكاشفة والوضوح، والمطالبة بشكل واضح بإنهاء هذه الحرب فورا حتى تتمكن الدول من مواصلة العمل من أجل شعوبها.

وكيل الشيوخ : السيسي أراد توحيد العالم لحل الازمه الروسيه الاوكرانيهً

أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، أن انطلاق قمة المناخ اليوم cop27 والذي يعقد بشرم الشيخ بمشاركة 197دولة حول العالم بمثابة تتويج للجهود المصريه ، وتأكيد للريادة المصريه وبأن مصر حاضرة و تستضيف العالم لإنقاذ كوكب الارض ، من اخطار المناخ والانبعاثات الضارة التى تهدد حياة سكان الأرض.

وثمن أبوشقة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادة العالم للتحرك لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع ، مؤكدا بأننا أمام قائد عظيم أدرك حجم مسئولياته أمام شعبه وأمام العالم واراد توحيد رؤية العالم علي ضرورة حل هذه الازمه العالميه لمعالجة آثارها التي طالت جميع اقتصاديات العالم.

علاء عابد يثمن دعم قادة العالم لدعوة الرئيس السيسى بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أكد نائب رئيس البرلمان العربى علاء عابد على أن المشهد الذى تابعه العالم اليوم في قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، فاق توقعات الجميع من حيث التنظيم الذى وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بالأكثر من رائع.

ويؤكد نائب رئيس البرلمان العربى أن البداية القوية لقمة المناخ في شرم الشيخ والذى وضحت في رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته الإفتتاحية التي أطلق فيها دعوة عالمية للسلام موجها نداءا بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وهى الدعوة التي لاقت إستحسانا وقبولا ودعما من كافة القادة والزعماء والرؤساء المشاركين، كما لاقت احتفاءا كبير في كافة وسائل الإعلام الدولية بشكل يعبر عن قوة وتأثير الدولة المصرية وقيمة رئيسها وتأثير كلمته على المستوى الدولى.

ويثمن نائب رئيس البرلمان العربى علاء عابد تفاعل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإعلانه الدعم الكامل لتوجه الرئيس المصرى ودعوته، وهو نفس الأمر الذى أبداه الأمين العام للأمم المتحدة وأغلب الزعماء ورؤساء الوفود المشاركين.

واكد النائب علاء عابد أن كلمة السيد الرئيس جاءت معبرة عن حجم وتأثير الدولة المصرية وإدراكها التام لطبيعة دورها في التفاعل مع كافة المشاكل والأزمات الدولية، حيث عبرت كلمة السيد الرئيس عن الرؤية المصرية المدركة لجوهر وطبيعة المشاكل السياسية الدولية وعلاقة ذلك بقضايا المناخ والتغيرات البيئية وضرورة الإنطلاق نحو إيجاد حلول واقعية تترجم إلى نتائج على الأرض

برلماني: دعوة السيسي لوقف الحرب الروسية الاوكرانية يعكس حرص مصر علي تحقيق الاستقرار لشعوب العالم

قال النائب عبدالله لاشين ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي دول العالم لوقف الحرب الروسية الاوكرانية دليل علي أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق السلام العالمي، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم.

وأكد لاشين في تصريحات صحفية أن هذه الحرب تسببت في أزمات اقتصادية كبيرة أثرت بالسلب على اقتصاد الكثير من الدول ولابد من العمل على إنهاء هذه الحرب فورا، من أجل استقرار العالم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.