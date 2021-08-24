ترحيب برلماني بجهود القيادة السياسية لعودة المصريين العالقين في أفغانستان

رحب برلمانيون بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والقوات المسلحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأمين عودة المصريين العالقين من أفغانستان، مؤكدين أنه يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري في الداخل والخارج.

من جانبه، أشاد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على سلامة مواطنيها.

وأضاف مصطفى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت الجالية المصرية وبعثتها الدبلوماسية المتواجدة فى أفغانستان على رأس أولوياتها.

ولفت إلى أن عودة البعثة المصرية في هذا التوقيت الخطير يكشف حجم التغيير في آليات التعامل مع الأزمات التي تواجه المصريين في الخارج، والتي تعمل جميع مؤسسات الدولة علي حلها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية وأجهزتها المختلفة أكدت على قدرتها على حماية دوائر أمنها القومي البعيدة، وأصبحت تتعامل خلال السنوات الأخير مع المواطن المصرى على أنه ثروة، ويجب أن يشعر بالأمان فى أي مكان يتواجد فيه.

وأوضح النائب علاء مصطفي، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة بضرورة عودة المصريين وتنفيذ ذلك على أكمل وجه، وعودتهم إلى أرض وطنهم، أسعد عشرات الأسر التي كانت قلقة على ذويها في أفغانستان، وسط هذه ظروف مضطربة شهدها كل العالم.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشهد عودة المصريين يدعو للفخر والتقدير لما تقوم به الحكومة برعاية الرئيس السيسى لعودة المصريين فى أفغانستان وسط الفوضى العارمة ومشاهد معقدة تحل بها، ووجود أكثر من جالية وضعها معلق.

برلمانية: الدولة المصرية هي سند للموطن

وأشادت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب ، بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والقوات المسلحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأمين عودة المصريين العالقين هناك، مما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري في الداخل والخارج.

وأضافت عضو مجلس النواب ، أن الرئيس بعث برسالة طمأنة لكل مواطن مصري أن دولته بجانبه في أي مكان، ومهما كانت الظروف، كما أنها مستعدة أن تذهب لمواطنيها في أي بقعة لتأمينهم وحماية سلامتهم .

وأكدت أن الدولة المصرية هي سند للموطن وتعمل على حمايته وتدعمه في أي مكان على وجه الأرض.

وأشارت إلى أن هناك من المواقف السابقة التي دعم فيها الرئيس رعايا الدولة المصرية في الخارج.

وشددت على أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى التي تحرص فيها الدولة المصرية على عودة أبنائها العالقين في الخارج، حيث نجحت في عودة المصريين العالقين سابقا في كل من ليبيا والعراق.

وأكدت رشاد، أنه منذ اليوم الأول لاضطراب الأوضاع في أفغانستان، وحتى المشهد الرائع بعودة المصريين العالقين من هناك على أرض مطار القاهرة، يستدعي توجيه التحية وبكل فخر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بإرسال طائرة عسكرية لنقل البعثة المصرية في أفغانستان، وأيضا خالص الشكر للجهات المعنية وكل من قام بهذا التكليف العظيم، منها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والسفارة المصرية بأفغانستان لجهودهم في إعادة المصريين العالقين إلى أرض الوطن.

برلماني: عودة البعثة المصرية من أفغانستان يعكس قوة الدولة خارج حدودها

من ناحيته، أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة البعثة المصرية من أفغانستان تؤكد أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج والداخل.

وأضاف أن مثل هذه الجهود والمشاهد تمثل مشهد مشرف وحقيقي من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها مهما كانت التحديات والمخاطر فضلا عن تأكيدها أن المواطن المصري قيمته محفوظة في ظل القيادة السياسية للرئيس السيسي.

وأكد «كمال»، أن عودة البعثة المصرية من أفغانستان في ظل هذه الظروف الصعبة والمشاهد التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان علي مقاليد الحكم، يؤكد علي تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أنه كانت هناك صعوبات كثيرة في أفغانستان ودول أوروبية عجزت أن تنقل جالياتها ومواطنيها والمتعاونين معها بسبب تسارع الأحداث، ولكن الدولة المصرية كانت على مستوى المسئولية وتحركت الأجهزة المصرية واتصالات وتحركات محترفة وهذه ليست أمر مرة .

وأوضح «كمال»، أن حركة طالبان تكونت في أفغانستان بتواطؤ عالمي برعاية وتمويل الجميع، معتبرًا أن الحركات الإرهابية لم تنته بعد فخطر الإرهاب انحدر بمصر وتونس بإسقاطهم وإزاحتهم، ولكنها إزاحات وقتية، وأمريكا احتلت أفغانستان 20 عاما ولم تستطع تقدير قدرات هذه التنظيمات، مؤكدًا أن أفغانستان ستتحول لملاذ آمن لساحات القتال التي كانت مفتوحة وتغلق في العراق وسوريا وليبيا واليمن.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن الفترة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجال للشك حرص القيادة السياسية على أمن وسلامة المصريين وحفظ كرامتهم وحمايتهم فى الداخل والخارج، ولعل ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة الماضية من نجاح الدولة فى عودة الجالية المصرية من أفغانستان خير دليل على ذلك وترجمة حقيقية لهذا.

وأوضح الهضيبى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما حاسمة حول حفظ كرامة المصريين فى الداخل والخارج، كما أن عودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها التي استعادتها بفضل تحركات القيادة السياسية، وهذا ليس بجديد، حيث سبق وأن تم نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، كما تم نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن من مختلف البلدان على مستوى العالم، وهذا أدي إلى زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسية، وأنها لا تتخلى عن أبنائها تحت اى ظرف أيا كانت الأوضاع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن عودة الجالية المصرية فى أفغانستان جاءت على الفور بعد الأحداث هناك، وقامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية والبعثة الأزهرية ومسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن فى صورة تؤكد عظمة الدولة المصرية، وترجمة صريحة على أن الرئيس لا يتوانى لحظة في الحفاظ على أمن وسلامة المصريين في الداخل والخارج أيا كانت انتمائاتهم، موجها التهنئة لجميع أعضاء الجالية المصرية بأفغانستان على عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

واختتم الهضيبى قائلا: “هذا المشهد الذي تكرر أكثر من مرة لم ولن يمر مرور الكرام، فالدولة القوية هي التي تستطيع الحفاظ على كرامة مواطنيها، ومواجهة التحديات وهذا لا يأتى من فراغ ولكن نتيجة عمل وجهد شاق خلال السنوات السبعة الأخيرة”.