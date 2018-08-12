ترحيب بدعوة سلامة المؤسسات الصحفية للمشاركة في إنشاء مصنع ورق

رحاب صبحي:· عماد الدين حسين: إقامة مصنع ورق سينقذ الصحافة المطبوعة · محسن هاشم: لايجب ان نتجاهل الصحف الحزبية في هذا المشروع·ياسر عبد العزيز: الصحافة المطبوعة سيكون لها فى المستقبل وجود محدود ورمزى تعليقا على دعوة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة،

رحاب صبحي:



· عماد الدين حسين: إقامة مصنع ورق سينقذ الصحافة المطبوعة



· محسن هاشم: لايجب ان نتجاهل الصحف الحزبية في هذا المشروع



·ياسر عبد العزيز: الصحافة المطبوعة سيكون لها فى المستقبل وجود محدود ورمزى



تعليقا على دعوة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين و رئيس مجلس ادارة الأهرام ، للمؤسسات الصحفية بمشاركة الأهرام في انشاء مصنع لورق الصحف تحت رعاية الحكومة، قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة “الشروق” المستقلة، إنه يتمنى ان يكون فى مصر مصنع يوفر الورق للجرائد المصرية بعيدا عن تقلبات سوق الورق العالمية ، خاصة بعد الزيادة الاخيرة في اسعاره بسبب شروط بيئية متعلقة ببعض أنواع الوقود المستخدم فى نقل الورق بالسفن ، وبالتالى فمن المهم أن يكون لدينا مصنع يغطى الاحتياجات الاساسية للجرائد المصرية ، ويجب ان تشارك فيه جميع الموسسات الصحفية بكافة أنواعها ، واتمنى ان لا يتعثر هذا المشروع مثلما تعثرت مشروعات كثيرة من قبل.

ومن جانبه، قال ياسر عبد العزيز ،الخبير الاعلامى، إن مقترح تشارك المؤسسات الصحفية في اقامة مصنع لورق الصحف هو مقترح ايجابى يعبر عن نوايا طيبة لاعادة الروح الى المطبوعات المصرية ، لكنها مبادرة لاتعبر عن استراتيجية شاملة يمكن ان تنتشل الصحافة المطبوعة من مأزقها او تغيير فى مسيرها ” المحتوم” ، فالحقيقة هو أن الاستثمار فى الصحافة الورقية هو استثمار فى الماضى ، و ذلك بسبب تغير البيئة الاتصالية والتطورات التى طرأت على أنماط التلقى للاجيال الجديدة التى هى أكثر ارتباطا بالمحتوى الاليكترونى،مؤكدا أن الصحافة المطبوعة سيكون لها فى المستقبل وجود محدود ورمزى.

أما محسن هاشم ، المنسق العام لرابطة الصحفيين الحزبيين، فوصف دعوة سلامة بأنها مقترح حميد ، لكن المهم هو كيفية التنفيذ، مطالبا بان يتم تعميم هذا المقترح على الصحف الخاصة والقومية والحزبية ، بل و على جميع الصحفيين أيضا ، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة أطياف و أنواع الصحف الموجودة ، وان يتواجد ممثلين عنها ليشرفوا على المشروع ، و ذلك حتى لاتستحوذ فئه على مكاسبه.

وعاب هاشم على اقتراح نقيب الصحفيين بأنه تجاهل الصحف الحزبية التى تعانى أكثر من اى صحف قومية أوخاصة ، لافتا الى أن جريدة الاهالى والوفد لديهما مشاكل كبيرة ، و أنهما قد تغلقان قريبا ، ضاربا المثل بالوفد التي كان لديها وديعة تبلغ 25 مليون جنيه لم يتبق منها حاليا سوى 5 مليون فقط ، وهى تقترب على الاغلاق أيضاً وهذا يعنى تهديد العديد من الصحفيين .

وكان الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين و رئيس مجلس ادارة الأهرام ، قد قال في تصريحات صحفية أن مؤسسة الأهرام مخصص لها أرض بمساحة 120 فدانا فى محافظة البحيرة لإنشاء مصنع ورق عليها، وطالب المؤسسات الصحفية القومية و الخاصة بالدخول كشركاء فى مصنع الورق وإنشاء شركة تحت رعاية الحكومة.

وأضاف سلامة أنه أرسل دراسة الجدوى الخاصة بمصنع الورق إلى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لعرضها على رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة فى الاجتماع المقبل.

و كان كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد صرح أن يرجع إلى ارتفاع أسعار الورق بنسبة 100%، معقبًا:”الصحافة الورقية كانت بتستهلك ورق بـ400 مليون، دلوقتي بقت تستهلك بـ800 مليون”.