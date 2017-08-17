ترحيب بحوافز وتسهيلات الخطوط الملاحية

خاصأعلن المهندس عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة النقل بالجمعية، اليوم الخميس، ترحيبه بما تم إقراره من حوافز وتسهيلات جديدة لجذب الخطوط الملاحية وتشجيع الاستثمار فى قطاع النقل والملاحة. وقال "اللمعى" في بيان أن المؤتمر الذى عقده الفريق مهاب مميش رئيس هيئة

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أعلن المهندس عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة النقل بالجمعية، اليوم الخميس، ترحيبه بما تم إقراره من حوافز وتسهيلات جديدة لجذب الخطوط الملاحية وتشجيع الاستثمار فى قطاع النقل والملاحة.

وقال “اللمعى” في بيان أن المؤتمر الذى عقده الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة والدكتور هشام عرفات وزير النقل جاء فى توقيت هام جداً وأعطى مؤشر ايجابى سيكون له مردود فى قطاع الملاحة والاستثمار.

وأكد أنه فور الإعلان عن هذه الحوافز قامت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى بالاتصال بمنظمات الاعمال الدولية وغرف التجارة والملاحة والاستثمار فى العديد من الدول التى رحبت بالحوافز التى تقدمها مصر والتى ستكون بمثابة العودة للخطوط الملاحية العالمية مرة أخري .

وقال إن هناك رسائل إيجابية من تلك الإجراءات والتعديلات الجديدة ستظهر آثارها بشكل إيجابى على القطاع الملاحى.

وأشار إلى أن تفهم الدولة ممثلة فى وزير النقل هشام عرفات، والفريق مهاب مميش؟، رئيس هيئة قناة السويس يفتح الباب أمام المزيد من التعديلات لبعض القرارات التى سببت مشاكل فى قطاع النقل, متمنيا بتعديل قرارى رقم 488 وقرار رقم 800 لتشجع الاستثمار فى قطاع النقل والملاحة وعودة الخطوط الملاحية.



وأعلنت مصر عن إجراء نسب تخفيضات مناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوى لهذا النوع من الحاويات وكذلك إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التى تعبر قناة السويس والذي بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة وتشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة على ان تتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الشاملة وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها.

وتضم الفاتورة 3 بنود منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري, وبند آخر يتضمن حساب ثانِ بالدولار لصالح هيئة قناة السويس ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكى وقاطرات وخلافه.

وجدير بالذكر أن الحكومة تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.