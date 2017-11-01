ترحيب بتولى الرقابة المالية الموافقة على قيد الشركات

❐ تحفظات على «الضوابط الصارمة» حال انحراف نتائج الأعمال عن توقعات القيمة العادلةأسماء السيد ـ مصطفى طلعتلاقى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الخاص باﻹجراءات التنظيمية لطرح الشركات بالبورصة ترحيبًا، من بعض الخبراء بسوق المال، إذ وصفوه بالجيد لا سيما أنه يترتب عليه التعامل مع جهة و

❐ تحفظات على «الضوابط الصارمة» حال انحراف نتائج الأعمال عن توقعات القيمة العادلة

أسماء السيد ـ مصطفى طلعت

لاقى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الخاص باﻹجراءات التنظيمية لطرح الشركات بالبورصة ترحيبًا، من بعض الخبراء بسوق المال، إذ وصفوه بالجيد لا سيما أنه يترتب عليه التعامل مع جهة واحدة فقط-الهيئة- عند طرح الشركات.

فيما تباينت آراء البعض بشأن المدة المحددة، البالغة 30 يومًا، لإتمام عملية الطرح، إذ يرى بعضهم أن الفترة كافية، واعتبرها البعض اﻵخر مدة قصيرة، نظرًا لاختلاف طبيعة الطرح وحجمه من شركة لأخرى، مشيرين إلى أن ظروف ووضعية السوق عامل مهم، يجب مراعاته أيضاً فى هذا الإطار، مطالبين أن لا تقل المهلة عن 60 يوماً، للقدرة على الترويج للطرح بشكل مناسب.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يتضمن إجراءات تنظيمية جديدة للطرح بالبورصة، تقضى بإلزام الشركات الراغبة بطرح أسهمها، سواء كانت أسهما قائمة أو زيادة رأسمال، بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، إلى جانب استيفاء واعتماد نشرة الطرح قبل القيد فى البورصة.

ونص القرار أن تلتزم الهيئة بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يومًا، من استيفاء الأوراق، مع منحها أجلاً لا يتجاوز الشهر، لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة.

أثنى محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم القابضة»، على قرار الهيئة، وأكد أن الهدف منه تسهيل خطوات القيد، على أن تكون من خلال جهة واحدة، بدلاً من أكثر من جهة.

وأضاف، أن فترة شهر لإتمام الطرح فى البورصة، تُعد كافية، إذ أن الشركة ستكون استوفت إجراءاتها، ما يؤهلها ﻹتمام عملية الطرح.

وعلى صعيد وضع ضوابط صارمة حال عدم تحقيق التوقعات المستقبلية، توقع عدم تطبيق الهيئة أى إجراءات عقابية، مشيرًا إلى أن جزئية العقاب تُعد أمرًا تنظيميًا للحد من التلاعب بتقرير القيمة العادلة، ويكون من حق الشركة سرد مبرراتها وحال سرد مبررات مقعنة، لا يوقع أى عقاب.

وصف محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «إتش سى» للاستثمارات المالية، القرار بالجيد، مشيرًا إلى أنه لن يؤثر على الشركات التى تعتزم طرح أسهمها، إذ أن الشركة كانت تستوفى أوراقها من جهة ونقلها لجهة أخرى.

وأشار إلى أن المدة الزمنية ﻹتمام عملية الطرح مناسبة، وتصب فى تسريع وتيرة إتمام عملية الطرح، كما أن الشركة تكون استوفت أوراقها خلال الفترة التى حددتها الهيئة.

فيما أبدى تحفظه على الإجراءات الصارمة التى ذكرتها الهيئة -دون تفسير- خلال بيانها، حال عدم تحقيق النتائج المذكورة فى القيمة العادلة، لافتًا إلى أن تلك النقطة تقديرية، ومن الممكن أن يكون عدم التزام الشركة بتحقيق النتائج المذكورة جاء ﻷمور خارج إرادتها، مطالبًا بإلغاء تقرير القيمة العادلة.

نشرت «المال» مؤخرًا تصريحات لمسؤلين تفيد بنشر التعديلات فى «الوقائع المصرية» قريبًا، على أن تصبح كل الشركات الراغبة فى طرح نسبة من أسهمها ملزمة بتطبيق القواعد الجديدة، ومنها التى حصلت على موافقة القيد ولم تنفذ الطرح.

قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن دمج الإجراءات المتعلقة بالطرح فى جهة واحدة – وهى الهيئة العامة للرقابة المالية – يسهل عملية الطرح، إلا أن تحديد المدة الزمنية فى 30 يوما لإتمام الشركات لعملية الطرح والتداول بالبورصة قصيرة.

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد مدة شهر واحد فقط لإنهاء الطرح والتداول، لأن الطرح يختلف من واحد لآخر وفقا لطبيعة الشركة، وحجم الطرح، موضحا أن ظروف ووضعية السوق عامل مهم يجب مراعاته فى هذا الإطار.

وطالب ألا تقل المهلة عن 60 يوماً، للقدرة على الترويج للطرح بشكل مناسب، مضيفاً: «أثناء الترويج لا نحتاج الالتزام بوقت معين، وأعتقد أن الهيئة لن تمانع فى تجديد المهلة المذكورة».

ولفت إلى أن شركته حصلت على موافقة البورصة بشأن نشرة طرح شركة دايس للملابس الجاهزة – التى تتولى هيرميس الترويج لها – كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تقييم المستشار المالى، وهى آخر الشركات التى تنطبق عليها آليات الهيئة القديمة، متوقعا أن التداول على سهم دايس بالبورصة خلال شهر نوفمبر الجاري.

أكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، أن الهدف من الضوابط الحد من التلاعبات فى الطروحات المقبلة، لا سيما مع إلزام الهيئة نفسها بمتابعة تحقق التوقعات المستقبلية للشركة المستهدف طرحها.

وأشار إلى أن الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من قيد وطرح الشركة، «كافية» ومناسبة» إذ أن الفترة الممنوحة من المقرر ان تبدأ بعد الانتهاء من إجراءات الطرح من إعداد القيمة العادلة وإعداد نشرة الطرح.

يُذكر أن الهيئة بقيادة الرئيس السابق شريف سامى، منحت للبورصة تلك الصلاحيات منذ 2013، لتستردها مره أخرى بتولى الرئيس الحالى محمد عمران.