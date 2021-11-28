اقتصاد وأسواق

ترحيب بتوجيهات السيسي بشمول جميع المزارعين تحت مظلة الحماية الاجتماعية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزراعين لتشملهم مظلة الحماية الاجتماعية شرحت صدور الفلاحين، لافتا إلى أن اهتمام الرئيس بالفلاحين منذ توليه الرئاسة تخفف معاناتهم. وأضاف عبدالرحمن أن الرئيس السيسي أمر…

الصاوي أحمد 10:00 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 10:00 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزراعين لتشملهم مظلة الحماية الاجتماعية شرحت صدور الفلاحين، لافتا إلى أن اهتمام الرئيس بالفلاحين منذ توليه الرئاسة تخفف معاناتهم.

وأضاف عبدالرحمن أن الرئيس السيسي أمر بتأجيل ضريبة الأطيان الزراعية فمنذ توليه الحكم لم يدفع المزارعين ضريبة الأطيان الزراعية.

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ولفت نقيب الفلاحين إلى أنه تم إنشاء عام 2014 صندوق تكافل زراعي لحماية الفلاحين من المخاطر الطبيعية وتعويضهم في حالة الضرر كما أمر الرئيس السيسي بتطوير القري المصريه ضمن المشروع القومي العملاق حياة كريمة.

وأشار أبوصدام إلى أن الرئيس وجه برقمنة القطاع الزراعي وإصدار منظومة الكارت الذكي لتسهيل معاملات الفلاحين والقضاء علي المحسوبيه والحيازات الوهمية وكللت توجيهات الرئيس بتكريم كبار السن من الفلاحين بمبادرة معاشك بايدك لتشمل كبار السن من الفلاحين ليعيشوا حياة كريمه بعد وصولهم لسن المعاش أسوة بباقي المصريين العاملين بالقطاع الحكومي.

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وأوضح أن عصر الرئيس السيسي يتميز بالاهتمام بالطبقات الأولى بالرعاية والتي همشت لعقود طويلة، مما يؤكد أن الفلاحين دوما في عقل وقلب الرئيس وأن تكريم الفلاح في معيشته وبعد تقاعده عن العمل بات أمرا واقعيا بعدما كان حلم يراود كل المهتمين بالشأن الزراعي.

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بقلم الصاوي أحمد

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