ترحيب باستمرار فرض رسوم على صادرات الخردة

وكالات رحبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الأحد، بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألومنيوم، بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس، بدلا من 18 ألف جنيه، و7 آلاف جنيه على الطن من الألومنيوم بدلا من 6 آلاف جنيه.

وكالات

رحبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الأحد، بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألومنيوم، بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس، بدلا من 18 ألف جنيه، و7 آلاف جنيه على الطن من الألومنيوم بدلا من 6 آلاف جنيه.

بحسب تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس: «إن الخردة تعد من الثروات القومية، ويجب ألا تفرط فيها الدولة، وعدم المعرفة بقيمة الخردة خلال الأعوام الماضية تسبب في خروج ملايين الأطنان منها”.

ولفت إلى أن الدولة استجابت أخيرا لرؤية الصناعة المصرية في الحفاظ على الخردة، وخروجها بشكل منتج نهائي الصنع يضيف قيمة مضافة ويشغل أيدي عاملة».

وأضاف «إننا نفخر بأن نطبق عليها شعار (صنع في مصر)، أما أن يتم تصدير الخردة فهو أشبه بنهب ثروات مصر».

وأشار إلى أن الغرفة طالبت بعدم تصدير الخردة منذ أكثر من 10 سنوات، نظرا لأن ذلك ينعكس على غلق مئات الورش والمصانع، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التي ترفض تصدير خردتها لدخولها في صناعات عديدة.