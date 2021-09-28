ترجيحات باستمرار هيمنة الحركة المتراجعة للبورصة المصرية قُرب 1200 نقطة حتى نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي لمؤشراتها وسط استمرار الضغوط البيعية، وفشل المؤشر للرئيسي “egx30” في تجاوز دعم 10450 نقطة .



وهبط المؤشر الرئيسي “egx30″ اليوم الثلاثاء بنحو 0.47% وسجل 10446 نقطة، وبنسبة 0.52% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ” egx70 ewi” عند 2709 نقطة، كما أنخفض الأوسع نطاقًا بنسبة “egx100” بنسبة 0.54% وسجل 3640 نقطة .



وبلغت تداولات الأسهم 1.2 مليار جنيه وجرى التداول على نحو 191 سهم، تراجع أداء 89 سهم من بينهم وصعد 46 أخرين ولم يتغير أداء الباقية .



واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي مبيعات بلغت 63.8 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 28.5 و 35.2 مليون جنيه على التوالي .



وتوقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية حركتها المتراجعه خلال الجلستين المتبقيتين بالأسبوع الجاري، لتختبر دعم 10400ثم الدعم الرئيسي عند 10200 نقطة.

وأشاروا إلي أن تمكنها من التماسك في منطقة الدعم تلك من الممكن أن يمكنها من الصعود نحو مستويات 10600 و 10800 نقطة٠

بدايةً قال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بشركة”ثمار لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية كانت قد فشلت خلال جلسة اليوم الثلاثاء في التماسك قرب مستوى 10450 نقطة جراء الضغوط البيعية الواقعة على الأسهم وهو ما دفعها للإغلاق على تراجع.

ولفت إلي أن استمرار الشائعات حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من عدمهُ من أكثر العومل المؤثرة سلبًا على عدم أتزان حركة السوق بالفترة الحالية .

وقال عبد الفتاح إن البت بعدم تطبيق الضريبة أو تأجيلها هو العامل الأهم الذي ينتظره السوق خلال الفترة الحالية.

ورجح أن تستكمل السوق حركتها المتراجعة على المدى القريب بجلستي الأسبوع الجاري لتختبر مستوى 10400 نقطة، لافتًا أن التماسك عند ذلك المستوى سيؤهلها للصعود لمعاودة أختبار منطقة 10600 ثم 10800 نقطة .



وبشكل لفت إلي أن سوق الأسهم المحلية لا تزال تعاني من مشكلات جذرية متعلقة بغياب تعاملات المؤسسات سواءً المحلية أو الأجنبيه واستمرار هيمنة المتعاملين الأفراد على السوق، مشيرًا أن ذلك مؤثر على عمق السوق .



وفي سياق متصل قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 فشل خلال جلسة اليوم في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10450 وأغلق متراجعًا بأكثر من 49 نقطة بنسبة هبوط 0.47% بفضل استمرار الأداء السلبي والمتباين للأسهم القيادية واستمرار إتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو عمليات البيع وجني الأرباح.



وأضاف أنه مع استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي الثاني وهو 10200 نقطة.

فيما على جانب آخر لفت إلي أنهُ، في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية قرب مستويات الدعم الرئيسية والعودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي فسيتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10450 نقطة .



ولفت إلي أنه بأختراقه للمقومة فإنه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10600 نقطة .

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 فلفت أنه قد استقر في المنطقة الحمراء وأغلق متراجعًا بأكثر من 14 نقطة بنسبة هبوط 0.52% وأغلق عند مستوى 2709.31 بفضل استمرار عمليات تصحيح وجني أرباح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.



وأوضح أن المؤشر متجهاً بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2660 وفي حالة انتهاء عمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتي حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية و والعودة مرة أخرى إلى الصعود فإن المؤشر يستهدف مستوى المقاومة الرئيسي 2760 ثم 2830 نقطة