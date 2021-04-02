استثمار

ترجمة الفيلم الترويجي لموكب المومياوات الملكية إلى 14 لغة

في إطار الحملة الدعائية الكبرى التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار
أحمد عاشور 6:07 م, الجمعة, 2 أبريل 21 6:07 م, الجمعة, 2 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قامت وزارة الصحة والآثار، بترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجي الخاص بالحملة الدعائية الكبرى التي أطلقتها للترويج لموكب المومياوات الملكية الذي ينطلق غداً السبت، بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة من ضمنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.

وقامت الوزارة بإرسال الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وإلى السفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.

اقرأ أيضا  مساعد وزيرة التخطيط :«حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة 60% من المواطنين في الريف

كما أنه سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام والفيس بوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الدعائية تضمنت أيضاً شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة، التي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

اقرأ أيضا  مجلس الوزراء يعتمد مد قرارات دعم القطاع السياحي وإعفاء عقاراته ضريبيًا حتى أكتوبر 2021

جدير بالذكر أنه قد شارك في هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، وقدموا من خلاله نبذة عن تاريخ كل من 22 مومياء ملكية التي سيتم نقلها والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة افتراضية لمؤسسة التمويل الدولية

السيد فؤاد 1:38 م, الجمعة, 2 أبريل 21

رئيس اقتصادية قناة السويس : الإعلان عن خدمة تموين السفن في غضون أيام

نادية سلام 1:04 م, الجمعة, 2 أبريل 21

الحكومة ترد على أنباء غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف ومصروفاتها

صفية حمدي 1:04 م, الجمعة, 2 أبريل 21

غرفة التجارة الأمريكية: قيادة السيسي قدمت مصر للعالم كنموذج نجاح وشريك هام

مصطفى الجُدي 10:28 م, الخميس, 1 أبريل 21

السيسي في اجتماع «الأعمال المصري- الأمريكي»: مصر حريصة على خلق مناخ جاذب للاستثمار

مصطفى الجُدي 10:09 م, الخميس, 1 أبريل 21

«قطاع الأعمال»: تطوير مصانع الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا

عصام عميرة 5:44 م, الخميس, 1 أبريل 21