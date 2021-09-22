ترجع للعصر الروماني.. ضبط 62 قطعة آثار داخل سيارة في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم إحدى السيارات، وبحوزتهم 62 قطعة أثرية، وجهاز كشف معادن.

وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات حوزتهم أثرية وترجع للعصر الروماني، وتحصلوا عليها عن طريق جهاز كشف المعادن بحوزتهم.

وتشكل فريق بحث جنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده أن المتهمين سالفي الذكر بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الأثرية بدائرة قسم شرطة الجنوب ثاني ببورسعيد بالاتفاق مع شخصين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتمكنهما والمتهمين سالفي الذكر من الدخول إلى إحدى المناطق عن طريق المزرعة المجاورة لها والخاصة بأحدهم.

وتمكنوا من استخراج كمية من القطع الأثرية، وبإرشادهم ضبطها بمسكن أحدهم، وهي: عدد من العملات الذهبية والمعدنية المختلفة، 10 تماثيل مختلفة الأشكال، 8 قطع حجرية، 2 قطعة أثرية، مجموعة من القطع المعدنية مختلفة الأشكال.

واتخذت الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.