اتصالات وتكنولوجيا

ترتيب مصنعى أجهزة التابلت فى أوروبا الغربية بالربع الأول

محمود جمالكشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية " IDC " عن تراجع سوق أجهزة الحاسبات اللوحية "التابلت" فى دول أوروبا الغريبة خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة بلغت 1.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليصل إجمالى عدد الأجهزة إلى 7.1مليون وحدة.وقال التقرير إن سامسونج الكورية جاءت
20 مايو، 2017 20 مايو، 2017

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محمود جمال

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية ” IDC ” عن تراجع سوق أجهزة الحاسبات اللوحية “التابلت” فى دول أوروبا الغريبة خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة بلغت 1.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليصل إجمالى عدد الأجهزة إلى 7.1مليون وحدة.

وقال التقرير إن سامسونج الكورية جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية 26.5 %، تلتها آبل الأمريكية بـ 21.7%، ثم لينوفو الصينية بـ 7.7%.

فيما احتلت شركتى “آيسر” الأمريكية، وآسوس التايوانية المركزين الرابع والخامس بحصص سوقية بلغت 4.2% و3.9% على التوالى..

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