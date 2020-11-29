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ترتيب مبيعات السيارات «الكروس أوفر» في مصر خلال 10 شهور (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 3494 مركبة
أحمد عوض 6:16 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 6:16 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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حافظت «إم جي ZS» على تمركزها فى صدارة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر” فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 49.3% مسجلة بيع 3494 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 7 آلاف و91 وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للتقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت “أوبل كروس لاند” فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر” مسجلة حصة سوقية 12.3%، بعد تمكنها من تسويق 873 وحدة خلال تلك الفترة.

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كما حلت «جيب رينيجيتد» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8.9% بعد تمكنها من بيع 631 سيارة خلال تلك الفترة.

وصعدت «ستروين C3 إير كروس» للمرتبة الرابعة بقائمة مبيعات الطرازات الرياضية “الكروس أوفر” فى مصر مسجلة حصة سوقية 8% بإجمالى بيع 570 مركبة، أعقبتها «فورد ايكو سبورت» فى المركز الخامس بحصة بلغت 6.7% محققة بيع 474 سيارة.

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وتمركزت «فيات 500X» في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية قدرها 5.2% بعد تمكنها من تسويق 369 سيارة.

وظهرت «إم جي HS» فى المرتبة السابعة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر” مستحوذة على حصة سوقية 3.5% مسجلة بيع 251 سيارة، أعقبتها «هيونداي كريتا» في المركز الثامن بحصة بلغت 2.8% محققة بيع 199 سيارة.

وحلت «نيسان جوك» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية 1.8% مسجلة بيع 131 مركبة، أعقبتها “بيجو 2008” فى المركز العاشر بحصة بلغت 1.1% بإجمالى بيع 81 مركبة.

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واحتلت «هوندا HRV» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة السيارات الرياضية “الكروس أوفر” الأكثر مبيعًا فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية 0.2% بعد أن حققت بيع 17 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الطرازات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 10 شهور من العام الحالي:

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بقلم أحمد عوض

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