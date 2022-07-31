ترتيب ماركات السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا في مصر خلال النصف الأول (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات المستوردة في مصر بنسبة 12.9%، لتصل إلى 64 ألفًا و362 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 73 ألفًا و908 مركبات في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت «سوزوكي» على صدارة مبيعات السيارات المستوردة في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 18.1% بعدما تمكنت من بيع 11 ألفًا و680 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وجاءت العلامة الصينية «إم جي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 12% بإجمالي بيع 7 آلاف و716 وحدة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11.2% مسجلة نحو 7 آلاف و204 سيارات.

وحلت «كيا» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9.8% بإجمالي بيع 6 آلاف و296 مركبة، أعقبتها «هيونداي» في المركز الخامس بحصة بلغت 9% بنحو 5 آلاف و763 سيارة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة بحصة سوقية 8.8% بعدما حققت بيع 5 آلاف و634 سيارة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية 6% بإجمالى نحو 3830 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثامن بحصة بلغت 5.2% بواقع 3345 مركبة.

فيما صعدت «ستروين» للمرتبة التاسعة بحصة سوقية 3.4% محققة بيع 2192 مركبة، تلتها «أوبل» في المركز العاشر بحصة قدرها 3.3% بواقع 2102 وحدة.

واحتلت «نيسان» المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة في مصر مستحوذة على حصة سوقية 3% مسجلة نحو 1935 مركبة، أعقبتها «شيري» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 2.2% بواقع 1443 سيارة.

فيما توزعيت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 8.1% على الماركات التجارية الأخري بإجمالى بيع 5222 مركبة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجاية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى: