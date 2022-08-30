ترتيب ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات السيارات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 16.4%، بإجمالى بيع 22 ألفًا و96 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «سوزوكي» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات بمختلف فئاتها مسجلة حصة سوقية 12.4% محققة بيع 16.7 ألف مركبة، تبعتها «نيسان» في المركز الثالث بحصة بلغت 11.6% بواقع 15.6 ألف سيارة.

في المقابل، صعدت «شيري» للمرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9.4% مسجلة بيع 12.6 ألف مركبة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بحصة بلغت 8.7% بإجمالي بيع 11.7 ألف وحدة.

وحلت العلامة التجارية «MG» في المرتبة السادسة بحصة سوقية 6.3% بعدما تمكنت من تسويق 8.4 ألف سيارة ، تلتها «هيونداي» فى المركز السابع بحصة بلغت 6.1% محققة بيع 8.2 ألف مركبة.

وجاءت «كيا» في المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات مسجلة حصة سوقية 5% بإجمالى 6.7 ألف مركبة، تبعتها «فيات» في المركز التاسع بحصة بلغت 4.4% بنحو 5.9 ألف وحدة.

وتمركزت «بيجو» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 2.8% مسجلة بيع 3.8 ألف سيارة، أعقبتها «رينو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 2.6% بنحو 3.4 ألف وحدة.

وحلت العلامة التجارية «BYD» فى المرتبة الثانية عشر مسجلة حصة سوقية 2% بإجمالي بيع 2723 سيارة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 12.3% بإجمالى بيع 16.6 ألف وحدة، من إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.