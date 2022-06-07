ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال مايو (جراف)

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات بمختلف أنواعها “الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات”، مسجلة نحو 2212 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

وحلّت العلامة اليابانية «شيري» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 1730 سيارة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث بواقع 1516 وحدة.

وجاءت «تويوتا» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1283 سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بواقع 1277 وحدة.

وتمركزت «إم جي» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا فى قطاع السيارات بإجمالى 1055 مركبة، تلتها «هيونداي» فى المركز السابع بنحو 781 وحدة.

وحافظت «كيا» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 629 سيارة، أعقبتها «رينو» فى المركز التاسع مسجلة نحو 568 مركبات.

وحصدت العلامة التجارية «أوبل» فى المرتبة العاشرة قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 412 سيارة خلال الشهر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة فى مختلف وحدات المرور، بلغ نحو 28 ألفًا و21 مركبة خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال مايو الماضى: