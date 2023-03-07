ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا للمركبات بوحدات المرور خلال فبراير

اعتلت «شيفروليه» صدراة تراخيص المركبات بمختلف فئاتها (ملاكي، وأتوبيسات، وشاحنات) بعدما تمكنت من تسجيل نحو 969 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضي.

وحلت «شيري» بالمرتبة الثانية مسجلة نحو 629 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز الثالث بواقع 532 وحدة.

وحصدت «مرسيدس» المرتبة الرابعة بترخيص 490 مركبة، تلتها «نيسان» في المركز الخامس بنحو 459 وحدة.

واقتنصت «سكودا» المرتبة السادسة بإجمالي 336 وحدة، أعقبتها «BYD» فى المركز السابع بواقع 313 سيارة.

وظهرت «إم جي» في المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 313 وحدة، تلتها «كيا» فى المركز التاسع بنحو 283 مركبة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات في مصر مسجلة نحو 262 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضي.