ترتيب شركات الممتلكات في حقوق المساهمين خلال العام الماضي (جراف)

تصدرت شركة مصر للتأمين ترتيب شركات الممتلكات فى حقوق المساهمين خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بالشركة 16.3 مليار جنيه فيما تلاها فى المركز الثانى شركة بوبا للتأمين والتى بلغ إجمالى حقوق المساهمين بها 630 مليون جنيه.

فيما حلت شركة gig لتأمينات الممتلكات والمسئوليات فى المركز الثالث بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 603 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الرابعة شركة أورينت للتامين التكافلى بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 440 مليون جنيه، وذلك وفقا للكتاب السنوى الإحصائى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بوبا فى المركز الثانى فى ترتيب شركات الممتلكات فى حقوق المساهمين

واحتلت شركة المصرية للتأمين التكافلى –ممتلكات- المركز الخامس فى ترتيب شركات الممتلكات فى حقوق المساهمين خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بالشركة 399 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة السادسة شركة المصرية لضمان الصادرات بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 385 مليون جنيه.

وحلت شركة أليانز لتأمينات الممتلكات والمسئوليات فى المركز السابع بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 381 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الثامنة شركة الدلتا للتأمين بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 376 مليون جنيه.

وجاءت شركة المهندس للتأمين فى المرتبة التاسعة وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بالشركة 320 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019، فيما تلاها شركة فى المركز العاشر شركة AIG للتأمينات العامة بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 286 ملوين جنيه.

وفى المرتبة الحادية عشر حلت شركة بيت التأمين المصرى السعودى بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 276 مليون جنيه، وتلاها فى المركز الثانى عشر شركة قناة السويس للتأمين وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بها 270 مليون جنيه.

230 مليون جنيه حقوق المساهمين فى أكسا – ممتلكات

وحلت شركة رويال للتأمين فى المرتبة الثالثة عشر وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بها 247 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وتلاها فى المركز الرابع عشر شركة تشب للتأمين على الممتلكات والمسئوليات بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 231 مليون جنيه.

واحتلت شركة أكسا للتأمينات العامة المرتبة الخامسة عشر بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 230 مليون جنيه، وتلاها فى المركز السادس عشر شركة أروب للتأمين على الممتلكات بإجمالى حقوق مساهمين بلغت 218 مليون جنيه.

واحتلت شركة وثاق للتأمين التكافلى المركز السابع عشر وبلغ إجمالى حقوق المساهمين فى الشركة 216 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وتلاها فى المرتبة الثامنة عشر شركة طوكيو مارين جينرال بإجمالى حقوق مساهمين بلغ 141 مليون جنيهز

وحلت شركة إسكان للتأمين فى المركز التاسع عشر وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بالشكرة 140 مليون جنيه، وفى المرتبة العشرون جاءت شركة مصر للتأمين التكافلى وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بالشركة 135 مليون جنيه.

وجاءت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى المرتبة الحادية والعشرون بإجمالى حقوق مساهمين بلغت 70 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019، فيما تلاها فى المركز الثانى والعشرون شركة ثروة للتأمين على الممتلكات وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بها 51 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الثالثة والعشرون شركة ميد جلف للتأمين وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بها 42 ملوين جنيه.

فيما حلت شركة المتحدة فى المركز الرابع والعشرون بإجمالى حقوق مساهمين بالسالب بلغ -74 مليون جنيه.

الجراف التالى يوضح العشرة الكبار فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات من حيث حجم حقوق المساهمين خلال العام المالى الماضى 2018/2019 (المبلغ بالمليون جنيه).