ترتيب شركات الحياة في حقوق المساهمين خلال العام الماضي (جراف)

تصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة –إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين- ترتيب شركات الحياة فى حقوق المساهمين خلال العام المالى الماضى 2018/2019.

وبلغ حجم حقوق المساهمين بالشركة 8.2 مليار جنيه وبفارق كبير عن أقرب منافسيها وهى شركة أليانز لتأمينات الحياة والتى احتلت المركز الثانى فى الترتيب.

وبلغ حجم حقوق المساهمين فى أليانز لتأمين الحياة 1.1 مليار جنيه، فيما حلت شركة متلايف للتأمين على الحياة فى المرتبة الثالثة بحجم مساهمين بلغ 751 مليونة جنيه، وذلك وفقا للكتاب الإحصائى السنوى عن قطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا.

أكسا فى المركز الرابع فى ترتيب شركات الحياة فى حقوق المساهمين

واحتلت شركة أكسا لتأمينات الحياة المركز الرابع من حيث على ترتيب شركات الحياة فى حقوق المساهمين خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ حجم حقوق المساهمين بالشركة 680 مليون جنيه، فيما تلاها فى الترتيب فى المركز الخامس شركة QNB للتأمين على الحياة وبلغت حقوق المساهمين بها 642 مليون جنيه.

وفى المرتبة السادسة حلت شركة المهندس لتأمينات الحياة فى الترتيب بين شركات التأمين على الحياة من حيث حجم حقوق المساهمين فى كل شركة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ حجم حقوق المساهمين بالشركة 247 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة السابعة شركة gig لتأمينات الحياة التكافلى والتى بلغ حجم حقوق المساهمين بها 219 مليون جنيه، وحل بعدها فى المركز الثامن شركة الدلتا لتأمينات الحياة وبلغت حقوق المساهمين بها 160 مليون جنيه.

قناة السويس للحياة فى المرتبة العاشرة

وحلت شركة تشب للتأمين على الحياة فى المرتبة التاسعة وبلغ حجم حقوق المساهمين بها 148 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وتلاها فى الترتيب فى المركز العاشر شركة قناة السويس لتأمينات الحياة والتى بلغت حقوق المساهمين بها 131 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الحادية عشر شركة طوكيو مارين فاملى لتأمينات الحياة التكافلى.

وبلغت حقوق المساهمين بها 127 مليون جنيه، وفى المركز الثانى عشر حلت شركة أروب للتأمين على الحياة بحقوق مساهمين بلغت 95 مليون جنيه.

واحتلت شركة ثروة لتأمينات الحياة المركز الثالث عشر فى الترتيب وبلغ حجم حقوق المساهمين بها 60 مليون جنيه، وحل بعدها فى المرتبة الرابعة عشر شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى بحجم حقوق مساهمين بلغ 47 مليون جنيه، وفى المركز الخامس والأخير جاءت شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى وبلغت حقوق المساهمين بها 44 مليون جنيه.

الجراف التالى يوضح ترتيب شركات التأمين على الحياة فى السوق من حيث حجم حقوق المساهمين خلال العام المالى الماضى 2018/2019 (القيمة بالمليون جنيه).