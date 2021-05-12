سيــارات

ترتيب سيارات «شيري» المرخصة بوحدات المرور خلال أبريل (جراف)

تتصدرها «تيجو 7» بواقع 374 مركبة
أحمد عوض 3:59 م, الأربعاء, 12 مايو 21 3:59 م, الأربعاء, 12 مايو 21

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رصدت «المال» قوائم تراخيص طرازات العلامة الصينية «شيري» المرخصة بوحدات المرور خلال شهر أبريل الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدر طراز «تيجو 7» قوائم تراخيص سيارات العلامة الصينية بوحدات المرور بإجمالى 374 وحدة.

وجاءت «شيرى تيجو» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 274 مركبة، تبعتها «أريزو 5» فى المركز الثالث مسجلة نحو 241 سيارة.

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حلت «تيجو 4» فى المرتبة الرابعة بترخيص 10 سيارات، تبعتها «تيجو 8» فى المركز الخامس بنحو 6 مركبات.

وحصد طراز «إنفي» المرتبة السادسة بقوائم تراخيص سيارات العلامة الصينية «شيري» مسجلة نحو سيارتين فقط، تلتها «شيري X30» فى المركز السابع بترخيص مركبة واحدة خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بمختلف وحدات المرور بلغ نحو 20 ألفًا و552 وحدة، خلال الشهر الماضى.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «شيرى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أبريل 2021:

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بقلم أحمد عوض

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