ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال يناير (جراف)

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 4088 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة فى مختلف وحدات المرور، بلغ نحو 45 ألفًا و683 مركبة خلال الشهر الماضى.

وجاءت العلامة اليابانية «تويوتا» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 2214 سيارة، أعقبتها «شيري» فى المركز الثالث بواقع 2192 وحدة.

وحصدت«هيونداي» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 2158 سيارة، تلتها «كيا» فى المركز الخامس بواقع 2086 وحدة.

وحلت «سوزوكي» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا فى قطاع السيارات بإجمالى 1976 مركبة، تلتها «نيسان» فى المركز السابع بنحو 1904 وحدة.

وظهرت «رينو» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 1833 سيارة، أعقبتها «فيات» فى المركز التاسع مسجلة نحو 1402 مركبة.

وتمركزت العلامة التجارية «بيجو» فى المرتبة العاشرة قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 1348 سيارة، خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال يناير الماضى: