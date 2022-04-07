احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة تراخيص السيارات في مصر – للشهر الثالث على التوالى – بعدما تمكنت من تسجيل نحو 4471 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 3271 سيارة، فيما صعدت «نيسان» للمركز الثالث بواقع 2921 وحدة.

وحلت «شيري» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 2242 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الخامس بواقع 2196 وحدة.

وتمركزت «هيونداي» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بإجمالى نحو 1951 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 1928 وحدة.

في حين حافظت «فيات» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 1592 سيارة، أعقبتها «إم جي» فى المركز التاسع مسجلة نحو 1480 مركبة.

وظهرت «رينو» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 1085 سيارة خلال الشهر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالي عدد تراخيص السيارات “الزيرو” بمختلف أنواعها، بلغت نحو 53 ألفًا و561 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال مارس الماضى: