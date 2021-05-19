اتصالات وتكنولوجيا

ترتيب الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر خلال مارس

تتصدرها فئة «2-3 آلاف جنيه» بحصة سوقية 39%
أحمد عوض 4:12 م, الأربعاء, 19 مايو 21 4:12 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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اعتلت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» صدارة الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الكورية «سامسونج» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 39% من إجمالي مبيعاتها البالغة 421 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الشريحة السعرية التي تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 22%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 12%.

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وحلت الفئة السعرية «5 – 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 10%، من إجمالى مبيعات الصانع الكوري، خلال تلك الفترة.

وحصدت شريحة الهواتف التى تتداول أسعارها بين «4 -5 آلاف» المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية 8%، تبعتها الفئة السعرية «10 آلاف فأعلى» فى المركز السادس بحصة بلغت 5%.

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وتمركزت الفئة السعرية للهواتف «7-10 آلاف جنيه» فى المرتبة السابعة بقائمة مبيعات هواتف «سامسونج» في مصر، مسجلة حصة سوقية 3% خلال مارس الماضي.

يذكر أن العلامة الكورية «سامسونج» تصدرت قائمة مبيعات هواتف المحمول في مصر، بحصة سوقية 31.5% من إجمالي نتائج أعمال القطاع، خلال مارس الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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