ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول 2021 (جراف)

رصدت “المال” قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي؛استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

حافظت «تويوتا كورولا» على تمركزها في صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى السوق المحلية، بعدما تمكنت من تسويق 4171 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت «نيسان صني» فى المرتبة الثانية مسجلة بيع 3850 سيارة، أعقبتها «هيونداي توسان» فى المركز الثالث بواقع 2734 مركبة.

فى المقابل، صعدت «فيات تيبو» للمرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 2641 سيارة، أعقبتها «كيا سبورتاج» فى المركز الخامس بإجمالي بيع 2525 وحدة.

وحلت «إم جي 5» في المرتبة السادسة مسجلة بيع 2517 سيارة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وتمركزت «إم جي ZS» فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 1608 سيارة، أعقبتها «بي واي دي F3» فى المركز الثامن بنحو 1545 وحدة.

وحافظت «هيونداي إلنترا CN7» على تمركزها في المرتبة التاسعة بعدما أن استطاعت بيع وتسليم 1379 سيارة فى السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

واحتلت «شيفروليه أوبترا» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا فى مصر، بإجمالي 1325 مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالى.

يذكر أن مبيعات السيارات في مصر سجلت نموًا بنسبة 37%، لتصل إلى 50.7 ألف مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 37 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي: