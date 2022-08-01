ترتيب السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول (جراف)

اعتلت «نيسان صني» صدارة مبيعات السيارات “المجمعة محليًا” بعدما تمكنت من بيع وتسليم 8 آلاف و875 مركبة، خلال النصف الأول من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيري أريزو 5» في المرتبة الثانية بإجمالي نحو 3376 وحدة، تلتها «شيري تيجو 3» في المركز الثالث بواقع 3193 سيارة.

وحصدت «شيري تيجو 7» في المرتبة الرابعة مسجلة بيع 2817 مركبة، أعقبتها «BYD F3» في المركز الخامس بنحو 2250 مركبة.

واحتلت «لادا جرانتا» المرتبة السادسة بقائمة السيارات “المجمعة محليًا” الأكثر مبيعًا في مصر بواقع 1900 سيارة، خلال تلك الفترة.

واقتنصت «شيفروليه أوبترا» المرتبة السابعة مسجلة بيع 1680 سيارة، أعقبتها «نيسان سنترا» في المركز الثامن بواقع 1467 مركبة.

وتمركزت «هيونداي إلنترا HD» في المرتبة التاسعة بإجمالي 1085 مركبة، تلتها «هيونداي أكسنت RB» في المركز العاشر بواقع 779 وحدة.

احتلت «تويوتا فورتشنر» المرتبة الحادية عشر بقائمة الطرازات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا مسجلة نحو 472 مركبة، أعقبتها «جيب جراند شيروكي» في المركز الثاني عشر مسجلة نحو 365 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويشار إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت – نموًا- بنسبة 4%، لتصل إلى 28 ألفًا و259 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27 ألفًا و138 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.