سيــارات

ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال 5 أشهر (جراف)

تتصدرها «إم جي 5» بواقع 4029 مركبة
أحمد عوض 10:05 م, الجمعة, 2 يوليو 21 10:05 م, الجمعة, 2 يوليو 21

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رصدت “المال” قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي؛ وفقًا للإحصائيات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

حافظت «إم جي 5» على تمركزها في صدارة مبيعات الطرازات الصينية في السوق المحلية، بعد تمكنها من بيع 4029 مركبة، تبعتها «بي واي دي F3» في المركز الثاني بعدما حققت بيع 2399 مركبة.

حلت كل من «إم جي ZS» و«شيري تيجو 7» في المرتبة الثالثة والرابعة – على التوالى- مسجلتا نحو 1854 سيارة – لكل منهما- خلال تلك الفترة.

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وحلت «شيري أريزو 5» في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الصينية الأكثر فى مصر بعدما تمكنت من تسويق 1751 وحدة، تلتها «إم جي HS» في المركز السادس بنحو 1452 مركبة.

وحلت «إم جي 6« فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 1171 سيارة، تلتها «شيري تيجو» في المركز الثامن بواقع 1068 مركبة.

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حصدت «إم جي RX5» في المرتبة التاسعة بإجمالي بيع 789 مركبة، أعقبتها «شيري تيجو 8» فى المركز العاشرة بإجمالى بيع 278 وحدة.

وظهرت «بريليانس V6» في المرتبة الحادية عشر بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 24 مركبة، خلال الفترة من يناير حتي مايو الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات الصينية في مصر سجلت نموًا بنسبة 90.9%، لتصل إلى 16.6 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، مقارنة بنحو 8.7 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

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ويوضح الجراف التفاعلي، ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي:

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بقلم أحمد عوض

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