سيــارات

ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال 4 شهور (جراف)

تتصدرها «إم جي 5» بواقع 3954 مركبة
أحمد عوض 8:26 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21 8:26 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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رصدت “المال” قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي؛ وفقًا للإحصائيات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «إم جي 5» صدارة مبيعات الطرازات الصينية في السوق المحلية، بعد تمكنها من تسويق 3954 مركبة، خلال تلك الفترة.

في المقابل، صعدت «بي واي دي F3» للمرتبة الثانية بعدما حققت بيع 2013 مركبة، تلتها «إم جي ZS» في المركز الثالث بنحو 1834 سيارة.

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وحافظت «شيري تيجو 7» على تمركزها في المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الصينية الأكثر فى مصر بعد تمكنها من تسويق 1496 وحدة، تلتها «شيري أريزو 5» في المركز الخامس بنحو 1243 مركبة.

وحلت «إم جي «HS فى المرتبة السادسة بعدما استطاعت بيع وتسليم 1216 سيارة، تلتها «MG6» في المركز السابع بواقع 1025 مركبة.

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حصدت «شيري تيجو» في المرتبة الثامنة بإجمالي بيع 853 مركبة، أعقبتها «إم جيRX5 » فى المركز التاسع بإجمالى بيع 585 وحدة.

وظهرت «شيري تيجو 8» في المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 113 مركبة، خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي، ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي:

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بقلم أحمد عوض

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