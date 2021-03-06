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ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال يناير 2021 (جراف)

تتصدرها «بي واي دي F3» بواقع 641 مركبة
أحمد عوض 6:22 م, السبت, 6 مارس 21 6:22 م, السبت, 6 مارس 21

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رصدت “المال” قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهر يناير الماضى؛ استنادًا إلى التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «بي واي دي F3» صدارة مبيعات الطرازات الصينية في السوق المحلية، بعد تمكنها من تسويق 641 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت «إم جي 5» فى المرتبة الثانية بعدما حققت بيع 632 مركبة، تلتها «شيري أريزو 5» في المركز الثالث بنحو 364 سيارة.

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وتمركزت «إم جي 6» فى المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الصينية المنشأ الأكثر فى مصر مسجلة 361 وحدة، أعقبتها «إم جيZS » في المركز الخامس بنحو 344 مركبة.

وحلت «إم جيHS » فى المرتبة السادسة بعدما تمكنت من بيع 322 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 7» في المركز السابع بواقع 310 مركبة.

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واقنصت «شيري تيجو» المرتبة الثامنة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية مسجلة بيع 211 مركبة، تلتها «إم جيRX5 » فى المركز التاسع بإجمالى بيع 160 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي، ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر يناير الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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