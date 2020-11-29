ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال 10 شهور (جراف)

تصدرت «إم جي 5» السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر، بعد تمكنها من تسويق 4 آلاف و181 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، وفقًا للتقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

واحتل طراز «شيري أريزو 5» المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات الصينية مسجلة بيع 3 آلاف و588 سيارة، أعقبتها « إم جي ZS» في المركز الثالث بواقع 3494 وحدة.

وحافظت «بي واي دي F3» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بعد تمكنها من تسويق 3187 مركبة، تلتها «شيري تيجو» في المركز الخامس بنحو 2385 سيارة.

وجاء طراز «شيري تيجو7» فى المرتبة السادسة فى قائمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الصيني الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية مسجلة 1365 وحدة، أعقبتها «ام جي RX5» في المركز السابع بإجمالى بيع 1241 مركبة.

وحلت «إم جي 6» فى المرتبة الثامنة بعدما أن حققت بيع 913 سيارة، أعقبتها «بريليانس V6» في المركز التاسع بواقع 331 وحدة.

وظهرت «إم جي HS» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الصينية فى مصر مسجلة بيع 251 مركبة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي، ترتيب سيارات الركوب ذات المنشأ الصيني الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى: