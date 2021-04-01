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ترتيب السيارات الرياضية «SUV» الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

تتصدرها «كيا سبورتاج» بواقع 1652 مركبة
أحمد عوض 11:19 ص, الخميس, 1 أبريل 21 11:19 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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حافظت «كيا سبورتاج» على صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «C-SUV» فى مصر- للشهر الثاني على التوالي- بعدما حققت بيع 1652 مركبة خلال شهر يناير وفبراير الماضيين، استنادًا إلى البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فى المقابل، صعدت «شيفروليه كابتيفا» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسويق 868 وحدة، تلتها «نيسان قاشقاي» في المركز الثالث بإجمالى بيع 795 وحدة.

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وجاءت «إم جي HS» فى المرتبة الرابعة مسجلة بيع 723 سيارة، أعقبتها «رينو داستر» فى المركز الخامس بواقع 642 وحدة.

واحتلت «شيري تيجو 7» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» في مصر بواقع 639 وحدة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» فى المركز السابع بواقع 527 مركبة.

فى حين، تراجعت «ستروين C5» للمرتبة الثامنة بعدما حققت بيع 498 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو» في المركز التاسع بنحو 402 مركبة.

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وتمركزت «بيجو 3008» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV-C» بإجمالى بيع 395 مركبة، في السوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين:

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بقلم أحمد عوض

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