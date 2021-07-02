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ترتيب السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال 5 أشهر (جراف)

تتصدرها «إم جي ZS» بواقع 1854 مركبة
أحمد عوض 10:35 م, الجمعة, 2 يوليو 21 10:35 م, الجمعة, 2 يوليو 21

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رصدت «المال» قائمة السيارات الرياضية «الكروس أوفر SUV-B» الأكثر مبيعًا فى مصر، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

حافظت «إم جي ZS» على تمركزها في صدارة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى السوق المحلية، بعدما تمكنت من بيع 1854 مركبة خلال تلك الفترة.

وفى المقابل، صعدت «أوبل كروس لاند» للمرتبة الثانية بعدما حققت بيع 691 مركبة، تبعتها «بيجو 2008» فى المركز الثالث بإجمالى 659 وحدة.

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وحلت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الرابعة، مسجلة نحو 391 سيارة، تلتها «جيب رينيجيتد» فى المركز الخامس بإجمالى بيع 293 مركبة.

وحصدت «نيسان جوك» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B»، مسجلة بيع 232 سيارة، تبعتها «هيونداي كريتا » فى المركز السابع بإجمالي 207 مركبات.

وتراجعت «فيات 500X» للمرتبة الثامنة بعدما حققت بيع 195 سيارة، تلتها «فورد ايكو سبورت» في المركز التاسع، بإجمالي 70 مركبة.

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وتمركزت «مازدا CX3» فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب «الكروس أوفر – SUV B» فى مصر، بعدما حققت بيع 40 مركبة، خلال الفترة من يناير حتي مايو الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات الملاكى في مصر شهدت نموًا بنسبة 88%، لتصل إلى 15.2 ألف مركبة خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بنحو 8 آلاف و91 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الطرازات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى:

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بقلم أحمد عوض

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