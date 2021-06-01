ترتيب السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال 4 شهور (جراف)

رصدت «المال» قائمة السيارات الرياضية «الكروس أوفر» فئة «SUV-B» الأكثر مبيعًا فى مصر، وذلك استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

حافظت «إم جي ZS» على تمركزها في صدارة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى السوق المحلية بعدما تمكنت من تسويق 1834 مركبة، خلال تلك الفترة.

فى المقابل، صعدت «بيجو 2008» للمرتبة الثانية بعدما حققت بيع 621 مركبة، تبعتها «أوبل كروس لاند» فى المركز الثالث بإجمالى 550 وحدة.

وحلت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسويق 334 سيارة، تلتها «جيب رينيجيتد» فى المركز الخامس بإجمالى بيع 228 مركبة.

وحصدت «نيسان جوك» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» مسجلة بيع 195 سيارة، تبعتها «فيات 500X» فى المركز السابعة بإجمالي 187 مركبة.

وحلت «هيونداي كريتا» فى المرتبة الثامنة بعدما حقت بيع 165 سيارة، تلتها «فورد ايكو سبورت» في المركز التاسعة بنحو 56 مركبة.

ظهرت «مازدا CX3» فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الكروس أوفر فئة «SUV – B» فى مصر، بعدما حققت بيع 18 مركبة خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الطرازات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأوربعة الأولى من العام الحالى: