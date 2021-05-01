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ترتيب السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من 2021 (جراف)

تتصدرها «إم جي ZS» بواقع 1608 مركبة
أحمد عوض 4:28 م, السبت, 1 مايو 21 4:28 م, السبت, 1 مايو 21

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رصدت “المال” قائمة السيارات الرياضية «الكروس أوفر SUV-B» الأكثر مبيعًا فى مصر، وذلك استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتصدرت «إم جي ZS» صدارة مبيعات الطرازات الرياضية «الكروس أوفر SUV – B» فى السوق المحلية بعدما تمكنت من تسويق 1608 مركبات، خلال تلك الفترة.

فى المقابل، صعدت «أوبل كروس لاند» للمرتبة الثانية بعدما حققت بيع 467 مركبة، تبعتها «بيجو 2008» فى المركز الثالث بإجمالى 406 وحدات.

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وجاءت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسويق 246 سيارة، تلتها «جيب رينيجيتد» فى المركز الخامس بإجمالى بيع 176 مركبة.

فى المقابل، تراجعت «نيسان جوك» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» مسجلة بيع 163 سيارة، تبعتها «فيات 500X» فى المركز السابعة بإجمالي 139 مركبة.

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وحلت «هيونداي كريتا» فى المرتبة الثامنة بعدما حقت بيع 114 سيارة، تلتها «فورد ايكو سبورت» في المركز التاسع بنحو 51 سيارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي:

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الطرازات الرياضية الكروس أوفر «SUV – B» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول 2021:

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بقلم أحمد عوض

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